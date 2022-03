Helt nye konfirmationskjoler, der gives gratis væk til alle, der kunne have lyst til sådan en.

Det lyder for godt til at være sandt, men det er det ikke.

»Vi har fået nogle konfirmationskjoler, hvoraf de fleste er helt nye, som vi giver bort,« siger Cindy Louise Frederiksen, som er konceptudvikler hos medborgerhuset Bronx i Odense.

Hos Bronx har man ud over fællesskabet særligt fokus på bæredygtighed, og derfor har man også sat sig for at løse opgaven med at give 24 kjoler videre.

Kjolerne koster fra nul kroner og op efter. Dermed skal man forstå, at hvis man ikke har så mange penge, er det helt fint at tage en kjole uden at betale, men havde man for eksempel planlagt at give mange penge for en kjole og i stedet finder en på stativerne hos Bronx, kan man vælge at smide et par hundrede kroner i den gode sags tjeneste.

»Det er meget den filosofi, vi kører efter hos Bronx. At man giver det tilbage, man kan,« siger Cindy Louise Frederiksen.

De 24 kjoler blev vist frem på sociale medier lørdag. De blev leveret til Bronx fra en genbrugsforretning, som ikke kunne sælge dem.

»Hvis der er nogen, som måske ikke har så mange penge, som kan se et lys i de her kjoler, så er det virkelig godt, men vi gør det mest med bæredygtigheden i tankerne,« siger Frederiksen.

Hun fortæller, at det virker til, at de unge ikke helt har fået øjnene op for, at man kan få sit konfirmationsudstyr i genbrugsbutikkerne, men som en del af et team, der altid har bæredygtigheden i tankerne, ønsker hun at lave om på det.

»Det kan også være, man skal gentænke konceptet. Nu er vi sent ude i år i forhold til de konfirmationer, der kommer lige om hjørnet, så derfor er vi pressede på tid,« siger Cindy Louise Frederiksen.

»Men til næste år kunne man eventuelt lave et stort event, hvor man samlede alle de brugte kjoler fra genbrugsbutikkerne og prøvede at sælge dem samlet. Så man på den måde kunne få skabt opmærksomhed og forhåbentligt få genbrugt nogle ressourcer.«

Hvis man skulle være interesseret i en billig eller gratis kjole og gerne vil spare naturens ressourcer, er alle Bronx' kjoler desuden stadig til salg.