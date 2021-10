Vil du spare penge på brændstof, så skal køretøjet 'tankes' inden klokken 10.00. Sådan har anbefalingen lydt i årevis.

Men det er et fortidslevn, lyder det fra FDM, der i stedet opfordrer danskerne til at være opmærksomme på andre ting.

»Efter Circle K opkøbte en masse tankstationer i Danmark, herunder Statoil og Shell, så gik det ud over prisen, som vi ellers har kendt det med prisændringerne klokken 10.00 om formiddagen,« siger Ilyas Dogru, der er forbrugerøkonom hos FDM, til B.T. og tilføjer:

»Dengang var priserne meget dynamiske og ændrede sig også i løbet af dagen, men sådan forholder det sig ikke mere. I dag er de langt mere statiske,« siger han videre.

Det betyder med andre ord, at priserne holder sig nogenlunde samme pris uanset hvornår på dagen, du tanker. Der er således ingen grund til at vente til søndag formiddag med at køre ned og fylde tanken helt op for at undgå de rekordhøje brændstofpriser.

»Den tid er forbi,« slår Ilyas Dogru fast.

B.T. har i løbet af sommeren og efteråret adskillige gange sat fokus på de høje brændstofpriser. Men udover den høje pris har den opmærksomme bilist formentlig også bemærket et mønster i priserne, når man kører rundt ude på vejene.

For priserne på benzin har den seneste tid ligget på et usædvanlig stabilt leje med lokale priser, der stort set er ens fra tankstation til tankstation.

Og det undrer man sig også over hos FDM.

»Det er bemærkelsesværdigt, at priserne er så ens og har været det i så lang tid. Det er svært at gøre noget ved det som forbruger, men vi havde håbet, at de bemandede tankstationer måske ville sænke priserne i takt med, at samfundet åbnede, så de kunne trække folk ind i deres butikker for at købe noget,« siger Ilyas Dogru, inden han kort tilføjer:

»Men det er ikke sket.«

Hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen var man i sommer opmærksom på den tilsyneladende manglende konkurrence på markedet. I en mail til B.T. oplyste kontorchef Jens Gormsen i den forbindelse:

»Vi er opmærksomme på konkurrencesituationen på markedet, som vi holder øje med. Situationen er ikke ensbetydende med, at der er foregået noget ulovligt. Der kan være andre forklaringer.«

Men hvad skal man så gøre, hvis man vil spare lidt penge på brændstof, tænker du måske. Og her er svaret klart fra Ilyas Dogru.

»Undgå at tanke langs motorvejen. Hold øje med priserne løbende, for man kan godt ramme et heldigt tidspunkt, hvor prisen er lidt billigere. Tank gerne i områder, hvor der er mange tankstationer, og prøv så vidt muligt at tanke på ubemandede tankstationer,« siger Ilyas Dogru, inden han tilføjer det, han selv betragter som de kedelige råd:

»Overvej dit kørselsbehov og tag cyklen, hvis du har mulighed for det.«