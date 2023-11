'Det bedste af det billige' skyder nu julen i gang med en test af billige portvine.

Fælles for alle portvinene er, at de er udvalgt af supermarkederne selv og har en normalpris på under 60 kroner. Blandt de billige har vi dog sneget en dyrere udgave ind som i dette tilfælde er en vintage portvin fra Meny til 449 kroner.

