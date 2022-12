Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De har været på supermarkedshylderne i flere uger, og fra starten af december ligger de så for alvor og lokker i skåle til stort set alle hyggelige begivenheder.

Juleklassikeren brunkager er meget populær i Danmark, men hvilken brunkage smager bedst?

B.T. har allieret sig med smagstester Michael René for at besvare det spørgsmål.

Ud over at være lektor på Professionshøjskolen Metropol har Michael René gennemført knap 400 smagstest i danske medier over to årtier.

Vi har købt syv varianter af brunkager i danske supermarkeder, og en af de absolut billigste poser ender helt i top.

»Jeg er overrasket over, at det er en af de billige, der vinder. Men i den her tid er det godt nyt, at man kan få noget, der smager godt til en lav pris,« siger Michael René.

Du får testen her – brunkage for brunkage.

Favorina, 500 gram: 14 kroner. Kilopris: 28 kroner. Købt i Lidl.

»Den er helt glat på overfalden. Ekstremt støvet, god lyd. Meget kanelsmag, margarine og sukret i smagen. Den er ikke overdøvende i smagen af nelliker, allehånde og ingefær. Den er til den sukrede side. Og der er ingen synlige mandler.«

Nordthy, 225 gram: 12 kroner. Kilopris: 53,33 kroner. Købt i Føtex.

»Helt glat, men der er synlige mandler, og det er delikat for øjet. Sukret smag og kanelsmag, til den søde side. Meget en sukkerkage, men ikke en delikat sukkersmag. Den er lidt melet i smagen. Den taber lidt på krydderidelen. Det kan gøres bedre.«

Coop, 170 gram: 22,95 kroner. Kilopris: 135 kroner. Købt i SuperBrugsen.

»Til den mørke side. Synlige mandler, der er noget for øjet. Stærk kanelsmag, sukret og undertone af nelliker og allehånde. Et lidt syrligt pift, måske er det ingefæren.«

»I min optik har den fået lidt for meget. Men det giver de her bitterstoffer, som nogen godt kan lide. Jeg ligger lidt over middel, fordi den har lidt flere tangenter, men den er ikke helt oppe i luksusfeltet.«

Bakkegårdens, 500 gram: 14 kroner. Kilopris: 28 kroner. Købt i Aldi og Rema 1000.

»Den dufter godt. Den er lidt blød og ikke så bastant. Der er smag af nellike, allehånde, kanel, sukker og sirup. Godt balanceret i krydderiet, men den er lidt sødere end de foregående. Er flot og akurant i udformningen.«

Princip, 150 gram: 15,95 kroner. Kilopris: 106,33 kroner. Købt i Føtex.

»Den er nedtonet i duften. Ingen synlige mandler, måske er de pulveriseret. Den har en smøragtig eftersmag og er godt balanceret i krydderiet. Den smager af kanel og nellike. Dejlig mundfornemmelse. Vi skal længere op nu.«

Karen Volf, 250 gram: 25 kroner. Kilopris: 100 kroner. Købt i Rema 1000.

»Flotte mandelstykker. Bagt til den mørke side. Lille og brun. Man skal ikke arbejde så meget med tænderne. Lys ovenpå, mørkere nedenunder, ligesom når man bager dem selv. Visuelt en rigtig flot kage, god konsistens, nem at tygge, ligner noget, der er hjemmelavet.«

»En dejlig smørflavour, tangerende til den søde side, men når man lige har sunket, kommer krydderierne buldrende. Dejlig nellike og allehånde og kanel. Lidt smag af appelsin. Den smager sgu meget godt.«

Curré, 500 gram: 14,95 kroner. Kilopris: 29,9 kroner. Købt i Netto.

»En lidt grovere brunkage. Mørkere i farven. Man skal bruge tænderne. Den er lidt hårdere. Den er bastant i konsistensen. Man kan ikke spise den i smug, alle kan høre, at man spiser den. Der er lidt appelsinflavour, dejlig sukret, enormt delikat krydret. Virkelig lækker. Vi er helt i top.«

Fordi Curré er langt billigere end Karen Volf, der også ender med seks stjerner, er Curré testvinder hos B.T.