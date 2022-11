Lyt til artiklen

Mens folketingsvalget har været i sin afgørende fase, har Coops helt store discountsatsning, Coop 365 Discount, rullet en stor priskampagne ud.

Momsen er blevet fjernet på frugt og grønt i en uge. Og det har haft stor effekt.

På grønt er salget 45 procent højere end året før. På frugt er det 23 procent højere, oplyser Coop.

»Jeg er godt tilfreds med den reaktion, kunderne har haft. Det viser, at lavere priser flytter salget i en retning af sundere og mindre klimabelastende produkter,« siger Jeff Salter, kommerciel direktør i Coop 365 Discount.

Hvis du synes, det citat lyder som noget, en politiker kunne have sagt i valgkampen, er det ikke helt tilfældigt.

Jeff Salter og Coop erkender nemlig, at kampagnen er et politisk indspark.

Samtidig med priskampagnen har Coop indsamlet underskrifter fra borgere, der gerne vil afskaffe momsen på frugt og grønt, i håb om at det kan påvirke politikerne på Christiansborg.

Tanken er, at underskrifterne skal afleveres til skatteministeren og fødevareministeren i en kommende regering.

»Underskriftsindsamlingen er lige nu lidt over 14.000. Vi har lagt tryk på indsamlingen i valgugen, men vi lukker ikke sitet ned. Mit mål er 20.000 underskrifter, og det kan vi stadig nå, for det er jo ikke sådan, at regeringen bliver færdigdannet i dag eller i morgen,« siger Jeff Salter.

Han mener ikke nødvendigvis, at det faktum, at rød blok har et flertal af mandater, vil betyde noget positivt for, om Coops kampagne for at få fjernet momsen på frugt og grønt kommer igennem.

»Især de store partier siger nej tak til en differentieret moms. Så uanset om det bliver en rød, blå eller lilla regering, bliver det op ad bakke,« siger Jeff Salter.

Alternativet har jo netop fremsat et forslag om at fjerne momsen på frugt og grønt. Det er vel godt for jer?

»Det indikerer jo, at en rød regering måske har et støtteparti, som vil kun bringe den dagsorden frem. Alt, der giver medvind til det her, er positivt.«