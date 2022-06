Lyt til artiklen

16 år.

Så lang tid er det siden, at den franske megastjerne Zinedine Zidane indstillede sin glorværdige karriere som fodboldspiller.

Nu åbner midtbanelegenden, i anledning af sin 50-års fødselsdag, op om de to momenter, som definerede franskmandens fodboldkarriere: det gale og det geniale.

Der er tale om VM-finalen i 2006, hvor Zidane indledningsvis viste sine enorme kvaliteter ved at score på en panenka, men efterfølgende på forfærdelig vis stjal alle overskrifter ved at nikke italieneren Marco Materazzi en skalle.

Zinedine Zidane nikker Marco Materazzi en skalle. Foto: JOHN MACDOUGALL Vis mere Zinedine Zidane nikker Marco Materazzi en skalle. Foto: JOHN MACDOUGALL

Ingen af de to øjeblikke er Zinedine Zidane videre imponeret over, fortæller han til Telefoot.

»Jeg er overhovedet ikke stolt over, hvad jeg gjorde, men det er en del af min historie,« siger Zinedine Zidane om sin skalle.

Heller ikke den dristige panenka, som forbløffede hele fodboldverdenen, giver verdensstjernen meget for den dag i dag. Om episoden fortæller franskmanden, at han stod over for Gianluigi Buffon, som kendte ham særdeles godt, hvorfor han skulle finde på noget kreativt.

»Sparket krævede ganske vist teknik, men jeg synes ikke, at det var galskab. Du kan misse et straffespark, men i det øjeblik var det dét, jeg skulle gøre,« siger han.

Efter Zidanes skalle måtte han trisse forbi VM-trofæet, som Frankrig endte med at tabe efter straffesparkskonkurrence mod Italien.

I dagene, ja endda årene efter finalen, gik samtalerne i fodboldverdenen om, hvad der i virkeligheden fik Zidane til at nikke den italienske forsvarsspiller en skalle.

Italieneren løftede i 2016 sløret for, hvordan han provokerede Zidane, da forsvarsspilleren talte med L'Equipe. Her fortalte Materazzi, at han havde talt dårligt om Zidanes søster.

»Det, der gik mig mest på, var, at de fleste af fansene og journalisterne sagde, at jeg havde fornærmet hans mor. Jeg vil aldrig have tilladt mig selv at fornærme hans mor, fordi jeg mistede min egen for lang tid siden,« sagde Materazzi.