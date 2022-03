PSG var på vej mod kvartfinalen, men faldt sammen, da Karim Benzema gik målamok og sendte Real Madrid videre.

Heller ikke 2022 blev året, hvor Paris Saint-Germain vandt fodboldens Champions League for første gang.

Ude mod Real Madrid havde franskmændene ellers alle muligheder for at spille sig videre med 1-0 fra første opgør og 1-0 ved pausen onsdag aften på et mål af Kylian Mbappé.

Men brandvarme Karim Benzema scorede tre gange og stjal rampelyset fra sin landsmand, og med en 3-1-sejr gik Real Madrid videre med samlet 3-2.

Historien fra første opgør så ellers ud til at gentage sig.

Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Real Madrid v Paris St Germain - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - March 9, 2022 Real Madrid's David Alaba, Luka Modric and Karim Benzema celebrate after the match REUTERS/Juan Medina Foto: JUAN MEDINA Vis mere Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Real Madrid v Paris St Germain - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - March 9, 2022 Real Madrid's David Alaba, Luka Modric and Karim Benzema celebrate after the match REUTERS/Juan Medina Foto: JUAN MEDINA

For tre uger siden var Mbappé ustyrlig, og hans indflydelse var ikke mindre i det omvendte opgør mod det spanske storhold.

Allerede tidligt i kampen affyrede Mbappé et varselsskud, da han i fri position blev afvist af en stærk redning fra Real Madrids målmand Thibaut Courtois.

Lidt senere var den gal igen i spaniernes defensiv, og det lykkedes ham også at score, før det blev annulleret af linjedommeren.

Men Mbappé blev ved og ved, og med lidt over fem minutter til pausen fik han endnu en gang masser af plads at boltre sig på.

En bold i dybden sendte PSG-profilen alene ned mod Courtois, og med en knaldhård afslutning fladt i det nærmeste målhjørne blev det 1-0.

Real Madrid var oftest farlig, når PSG lavede fejl, men med lidt mere skarphed kunne Benzema have udnyttet en af sine halve chancer til at sørge for oprejsning til hjemmepublikummet.

En time skulle de vente, før de fik noget at juble over. Og så kogte Bernabeu ellers også.

epa09813670 Real Madrid's Karim Benzema celebrates after scoring the 1-1 equalizer during the UEFA Champions League round of 16, second leg soccer match between Real Madrid and Paris Saint-Germain (PSG) in Madrid, Spain, 09 March 2022. EPA/Juanjo Martin Foto: Juanjo Martin Vis mere epa09813670 Real Madrid's Karim Benzema celebrates after scoring the 1-1 equalizer during the UEFA Champions League round of 16, second leg soccer match between Real Madrid and Paris Saint-Germain (PSG) in Madrid, Spain, 09 March 2022. EPA/Juanjo Martin Foto: Juanjo Martin

Med en kropstackling pressede Benzema PSG's Gianluigi Donnarumma til en frygtelig aflevering, som Vinicius Junior opsnappede.

Brasilianeren serverede den for Benzema, der med en flad afslutning sendte Real Madrid på omgangshøjde.

Forinden havde Mbappé ellers scoret igen for gæsterne, men for anden gang i opgøret blev et af hans mål annulleret for offside.

Afskaffelsen af reglen om udebanemål betød, at værterne blot skulle bruge en enkelt scoring for at tvinge kampen i forlænget spilletid.

Benzema var tæt på at fordoble sin og holdets måltotal med et hovedstød, som gik tæt forbi.

epa09813714 Real Madrid's David Alaba (L) and Paris Saint-Germain's Kylian Mbappe (R) react after the UEFA Champions League round of 16, second leg soccer match between Real Madrid and Paris Saint-Germain (PSG) in Madrid, Spain, 09 March 2022. EPA/Sergio Perez Foto: Sergio Perez Vis mere epa09813714 Real Madrid's David Alaba (L) and Paris Saint-Germain's Kylian Mbappe (R) react after the UEFA Champions League round of 16, second leg soccer match between Real Madrid and Paris Saint-Germain (PSG) in Madrid, Spain, 09 March 2022. EPA/Sergio Perez Foto: Sergio Perez

Men han var langtfra færdig. Med et kvarter tilbage afsluttede han på fornem vis et angreb, der blev startet af Luka Modric, som erobrede bolden dybt på egen banehalvdel og vendte spillet.

Fejlene tårnede sig pludselig op hos gæsterne, som endnu en gang gjorde det nemt for Benzema at score i det 78. minut.

Denne gang afleverede forsvarsspilleren Marquinhos bolden direkte til Benzema, som med en smart afslutning udplacerede Donnarumma.

Hvad der lignede et sikkert avancement, endte i exit for PSG, og spørgsmålet er, om holdet også i næste sæson råder over superstjernen Mbappé, hvis kontrakt udløber til sommer.

/ritzau/

