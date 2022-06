Lyt til artiklen

Et væld af verdensstjerner kaster sig til august ud på ukendt territorium

Formel 1-køreren Sebastian Vettel i angrebet, NBA-legenden Dirk Nowitzki på midten og Mick Schumacher i forsvaret.

Ja, det er meget vel et realistisk scenario, når der er Champions for Charity på programmet på Waldstadion i Frankurt. Her bliver der 24. august spillet en velgørenhedskamp i fodbold.

Til kampen vil en længere liste af stjerner deltage, som henholdsvis skifter racerbilen og basketbolden ud med en fodbold. Og det gør de af en helt særlig årsag.

Dirk Nowitzki og Mick Schumacher. Foto: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON Vis mere Dirk Nowitzki og Mick Schumacher. Foto: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Kampen bliver spillet for at hylde Mick Schumachers far, Michael Schumacher, som i 2013 kom til skade ved en skiulykke.

Og den ulykke har påvirket hele sportsverdenen, heriblandt Dirk Nowitzki.

»Dette vil blive endnu en fantastisk begivenhed til ære for Michael Schumacher med mange mestre, flere mål og et program for hele familien,« siger han til Champions of Charitys hjemmeside.

I 2019 blev Champions of Charity ligeledes spillet. Dette var også til ære for Michael Schumacher.

I dette års udgave af kampen er den fulde spillerliste endnu ikke på plads, men fodboldstjerner som Mats Hummels, Lukas Podolski og Timo Werner vil også deltage i kampen på Waldstadion, der kan huse 51.500 personer, og normalt har danske Jesper Lindstrøm spillende på græstæppet.

Michael Schumachers tilstand kendes ikke fuldkommen i offentligheden. Der er dog kommet udtalelser, som peger i retning af, hvordan det tyske racerikon har det. Det kan du læse mere om her.