Målet var vigtigt og smukt, men hans budskab var måske endnu vigtigere og smukkere.

Philip Billing blev den store helt, da han med et supermål lørdag sikrede sæsonens første sejr til Bournemouth i Premier League i et opgør mod bundrivalerne Burnley.

Men det var især hans helt særlige og meget aktuelle måde at fejre målet på, der er gået verden rundt.

Men først scoringen: ‘Spektakulært’, skriver The Sunday Times, om danskerens 2-1-sejrsmål, som The Guardian kalder ‘vidunderligt’ mens Sky Sports skriver, at det var ‘genialt’.

Foto: Paul Childs/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Paul Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

Med et kvarter tilbage af kampen leverede Billing et chip-spark fra næsten 40 meter udført i fuld sprint, som sendte bolden over Burnley-målmanden, der kun kunne få fingerspidserne på, inden bolden svævede i mål.

»Jeg kiggede op hurtigt, og tænkte, at jeg ville tage chancen. Heldigvis gik bolden ind,« lød det ydmygt fra den 27-årige dansker efter kampen.

Mens Billings holdkammerater jublede euforisk med matchvinderen efter scoringen, var det som om danskeren havde sine tanker et andet sted.

Han udnyttede i stedet spottet i rampelyset til at sprede et budskab, der er alt for aktuelt midt i en krigstid, hvor Israel og Hamas – og Ukraine og Rusland – er i krig.

Foto: Paul Childs/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Paul Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Paul Childs/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Paul Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

»We are the world. We are the children.« stod der skrevet på Billings T-shirt, som han bar under sin spilletrøje, og som han viste frem med alvorlig mine.

Et citat fra den berømte velgørenhedssang fra 1985, der kun kan tolkes som en sympatitilkendegivelse over for de børn, der lider i de aktuelle krige og konflikter.

Aktionen kostede den lange dansker et gult kort, da det er forbudt at smide sin spillertrøje.

Det lever Philip Billing, som tidligere har delt budskaber om fred og menneskerettigheder på de sociale medier, nok med.