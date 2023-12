En skændsel. Forfærdeligt.

Gary Neville er rødglødende over sin hjerteklub, Manchester United, som juleaften annoncerede, at rigmanden Jim Ratcliffe har købt 25 procent af de kriseramte storklub.

Fortørnelsen hos Manchester United-legenden med det kritiske blik på fodbold i sin rolle som tv-ekspert er opstået på grund af timingen af den store nyhed.

'Manchester United 2023 har været en skændsel til det sidste. Timingen af dette er virkelig forfærdelig, og ingen fungerende organisation ville så meget som overveje det.' skriver Gary Neville på X.

Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix

Den tidligere mangeårige Manchester United-spiller skriver videre:

'Under alle omstændigheder ønsker jeg Jim Ratcliffe alt det bedste, og jeg håber, at han på en eller anden måde kan finde en måde at få klubben på ret køl igen og tilbage til at være noget respektabelt på og uden for banen.'

Gary Neville har været kritisk omkring udsigten til, at den britiske milliardær og sportsentusiast Jim Ratcliffe og hans firma Ineos ikke vil kunne eller få lov til at smide nok penge i klubben, som på mange områder har brug for massive investeringer.

Neville ser gerne, at de nuværende og ganske upopulære amerikanske ejere, Glazer-familien, sælger hele Manchester United til nye ejere. Han mener, at amerikanerne har forsømt at investere i klubben, og at de har drevet den forkert.

Jim Ratcliffe. Foto: Phil Noble/Reuters/Ritzau Scanpix

Glazer-familien har dog ikke ville give slip på klubben i de langstrakte forhandlinger med Ratcliffe.

Rigmanden har i stedet fået lov til at opkøbe 25 procent af den engelske Premier League-klub til den totale pris på 1,6 milliarder dollar. Det svarer til 10,8 milliarder danske kroner.

Desuden vil Ratcliffe investere yderligere 300 millioner dollar, svarende til godt to milliarder kroner, i Manchester Uniteds ikoniske stadion, Old Trafford.