Kasper Hjulmand var der, Kasper Schmeichel var der og Jonas Wind lige så.

Det officielle pressemøde dagen før en stor kamp i Uefa-regi er en rituel seance, hvor trænerne og de store profiler bliver pumpet af pressen for deres tanker om det forestående opgør.

24 timer før det går løs mod Kasakhstan, der venter i en meget vigtig EM-kvalifikationskamp i Parken lørdag aften, forsøger B.T. at prikke lidt til Kasper Hjulmand i forhold til lørdagens startopstilling, hvor han har flere offensive kort, han kan bringe i spil.

Kan man for eksempel læse noget ind i, at Jonas Wind for en sjælden gangs skyld er udvalgt til at deltage i pressemødet på dagen før kampdagen, hvor det som regel er nogle af de helt store stjerner i Schmeichel-, Kjær- og Eriksen-klassen, der stiller op?

Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

»Du må tænke lige det, du vil,« siger landstræneren kort, som dermed signalerer, at han altså ikke mener, man skal lægge ret meget i, at Jonas Wind var at finde på podiet på Hotel Marienlyst i Helsingør.

Men hvad tænker Jonas Wind selvom, at han er der? Starter han inde?

»Det må jeg nok hellere lade være med at svare på. Det må du se i morgen,« griner angriberen, som er i konkurrence med blandt andre Kasper Dolberg, Yussuf Poulsen og Rasmus Højlund om to-tre angrebspladser.

Men har Kasper Hjulmand i det hele taget givet de 11 startere besked? Og hvad med skadessituationen, er alle mand klar?

»Nej. Og ja,« svarer landstræneren kortfattet med et smil på læben.

Danmark er pisket til sejre i EM-kvalifikationsgruppen, hvor Hjulmands mandskab mod forventning endnu ikke har formået at vriste sig fra af hverken Kasakhstan, Finland eller Slovenien, når man kigger på stillingen.

Foruden Kasakhstan på lørdag venter San Marino, som Danmark møder på tirsdag, i denne landskampsperiode.

Følg opgøret mellem Danmark og Kasakhstan LIVE lørdag aften kl. 20.45 hos B.T., hvor der er både op- og nedtakt.