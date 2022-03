Danmark vandt 3-0 over Serbien i en testkamp, da Christian Eriksen gjorde comeback i Parken med mål i støvlen.

Det danske fodboldlandshold er tilbage på sejrssporet igen efter to tabte landskampe i træk, og Christian Eriksen synes atter tæt på umulig at stoppe i nationaldragten.

Fynboen scorede Danmarks tredje mål i tirsdagens 3-0-sejr hjemme over Serbien i en testkamp. De øvrige danske mål blev scoret af Joakim Mæhle og Jesper Lindstrøm.

Kampen i sig selv var ikke ophidsende, og den vil formentlig blive husket bedst for at være Christian Eriksens første kamp i Parken, siden han fik hjertestop samme sted i EM-kampen mod Finland 12. juni sidste år.

Eriksen bar anførerbindet og spillede 79 minutter på Danmarks midtbane. Her fordelte han boldene klogt og kronede en god indsats med et flot mål fra kanten af feltet i det 57. minut. Dermed har han scoret i begge sine landskampe de seneste dage.

Denmark's Christian Eriksen cheers together with Jacob Bruun Larsen after Christian Eriksen's 3-0 scoring. The friendly match between Denmark and Serbia in the Park, Copenhagen, Tuesday 29 March 2022. (Photo: Liselotte Sabroe / Scanpix 2022) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Denmark's Christian Eriksen cheers together with Jacob Bruun Larsen after Christian Eriksen's 3-0 scoring. The friendly match between Denmark and Serbia in the Park, Copenhagen, Tuesday 29 March 2022. (Photo: Liselotte Sabroe / Scanpix 2022) Foto: Liselotte Sabroe

For første gang i næsten 17 år var der fulde huse til en testkamp i Parken, men efter den indledende hyldest af tidligere landstræner Åge Hareide, afdøde målmandstræner Lars Høgh og tilbagevendte Christian Eriksen var stemningen i lang tid på et niveau, der bar præg af, at der ikke stod point på spil. Først efter Eriksens scoring blev der for alvor skruet op for volumen.

Stemningen har formentlig smittet af intensiteten og tempoet på banen. Begge dele var i den lave ende sammenlignet med de seneste mange landskampe.

Danmark var i kontrol i store dele af kampen, og det spillemæssige overtag kastede det første mål af sig efter et kvarter.

Et Eriksen-hjørnespark blev headet ud af feltet, hvor Joakim Mæhle kom løbende og bragede bolden fladt i det ene målhjørne med lidt hjælp fra en afretning.

Det var nordjydens niende mål på landsholdet og det ottende i løbet af det seneste år.

Venskabslandskampen imellem Danmark og Serbien i Parken, København, tirsdag den 29. marts 2022. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Venskabslandskampen imellem Danmark og Serbien i Parken, København, tirsdag den 29. marts 2022. Foto: Liselotte Sabroe

Mæhle havde også en stor mulighed for at score til 2-0, før der var gået en halv time, men en forsvarsspiller forhindrede akkurat en scoring.

I første halvlegs tillægstid ramte Christian Nørgaard stolpen, mens målmand Predrag Rajkovic var reduceret til passiv tilskuer i situationen.

I den anden ende var Aleksandar Mitrovic ene mand om at skabe uro i første halvleg, men ikke nok til at tvinge Kasper Schmeichel på arbejde. Ud fra første halvleg var det svært at forstå, at Serbien også har kvalificeret sig direkte til VM i Qatar.

I løbet af anden halvlegs første tre minutter burde der være scoret to gange.

Først helkiksede Aleksandar Mitrovic på en friløber, og dernæst bankede Andreas Skov Olsen bolden over et tomt mål.

Der gik dog kun fem minutter mere, så lå bolden alligevel i det serbiske net.

Venskabslandskampen imellem Danmark og Serbien i Parken, København, tirsdag den 29. marts 2022. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Venskabslandskampen imellem Danmark og Serbien i Parken, København, tirsdag den 29. marts 2022. Foto: Liselotte Sabroe

Pierre-Emile Højbjerg stjal bolden højt på banen efter et sublimt genpres, driblede ind mod feltet og lagde bolden ind i Jesper Lindstrøms løbebane. Med stor selvfølgelighed sendte den 22-årige offensivspiller bolden i nettet.

Det var Lindstrøms første landskampsmål, og det var formentlig også første gang, at der var så stor jubel over en Lindstrøm-scoring i Parken.

Få minutter efter kunne han sætte sig ud på bænken med visheden om at have sat et aftryk i sin egen jagt på en VM-billet.

Han havde formentlig dårligt nået at sætte sig ned, inden Danmark scorede igen, og stemningen eksploderede.

Christian Eriksen blev spillet fri på kanten af feltet, tog et træk ind i banen og hamrede resolut bolden i nettet til 3-0. Han fejrede målet var løbe ud mod publikum, før han kastede sig ned og tog en glidetur på knæene. Dermed havde størstedelen af de 35.010 tilskuere fået, hvad de kom efter.

I den sidste halve time havde begge hold flere chancer, men kampens nerve var væk.

/ritzau/

Få reaktionerne fra kampen i LIVE-bloggen herunder: