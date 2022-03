Når det danske fodboldlandshold tirsdag løber på banen i kampen mod Serbien, er det starten på et nyt kapitel for Christian Eriksen.

Men det er samtidig slutningen på et andet kapitel for Discovery Networks.

Medievirksomheden viser nemlig deres sidste landskamp på sine kanaler.

Det betyder, at en række profilerede navne som Thomas Gravesen, Lars Jacobsen og Brian Laudrup ikke længere skal være fremtrædende ansigter på tv, når de danske drenge spiller.

Brian Laudrup fortsætter på Discoverys kanaler sammen med Thomas Gravesen og Lars Jacobsen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brian Laudrup fortsætter på Discoverys kanaler sammen med Thomas Gravesen og Lars Jacobsen. Foto: Liselotte Sabroe

»Hele banden fortsætter,« siger Søren Klæstrup, der er sportsdirektør hos Discovery Network, og fortæller yderligere, at de fremover skal dække Superligaen, hvilket både Gravesen og Jacobsen allerede gør.

»Der er ikke nogen, der stopper hos os. Alle dem, vi kender, som du kender på skærmen i dag, fortsætter hos os, så det er vi super glade for.«

På trods af at Discovery ikke skal vise flere landskampe, vil der ikke være nogen særlig markering af dette til aftenens kamp. Tværtimod ser de frem til kampen.

»Vi glæder os selvfølgelig til, at det bliver en stor aften. Vi glæder os til at se Christian Eriksen tilbage i Parken og alt det, der følger med der. Og så glæder vi os over, at der kommer masser af tilskuere derinde, og der er fuld knald på,« siger Klæstrup og sætter ord på hans tanker om den sidste landskamp:

»Vi har været super glade for at have landsholdet hos Discovery, og det har været en fornøjelse hele vejen igennem at følge alle de perioder, de har haft. Nu tror jeg bare, at vi på landsholdets vegne er glade for, at de har fået et fornyet boost.«

»Det vil selvfølgelig altid være ekstra sjovt at være en del af, men det er sådan med de her sportsrettigheder, at så kommer der nogle, og så er der andre, der går. Sådan vil det altid være i den her branche, men vi har været super glade for at have landsholdet, og vi kommer til at give den gas i aften også,« afslutter Søren Klæstrup.

Rettighederne til at vise herrelandsholdets kampe vil fremover ligge hos TV 2.