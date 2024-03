Sofie Lundgaard har haft en svær start i mægtige Liverpool.

Men nu er den danske fodboldspiller for alvor ved at finde melodien på banen efter skiftet til England.

Flere gode præstationer har nemlig betydet, at den 21-årige midtbanespiller bliver hyldet af klubbens anfører, Niamh Fahey.

»Sofie har gjort det virkelig godt, og jeg synes, hun har været fantastisk til at vise mod med bolden. Sofie har været tålmodig, og hun har gjort det godt til træning, så hun fortjener al den ros, hun kan få,« lyder det fra anføreren i et opslag på Instagram. Du kan se opslaget nederst i artiklen.

Foto: Liverpool FC Women Vis mere Foto: Liverpool FC Women

I et stort interview med B.T. fortalte Sofie Lundgaard for nylig om en svær tid, da hun sagde farvel familie og venner i de trygge rammer i Danmark sidste år.

Her satte hun ord på, hvilke udfordringer hun har oplevet uden for banen siden skiftet til Liverpool.

Flere danske fodboldveninder i det nordengelske har dog spillet en stor rolle i at få livet uden for banen til at fungere.

Særligt landsholdskammeraten Kathrine Kühl, som spiller i Everton, har hjulpet Lundgaard i den engelske storby.

»Det giver tryghed, og jeg føler mig mere hjemme ved, at hun er her. Det er dejligt, og jeg er virkelig glad for det,« lød det i februar fra Liverpool-danskeren.