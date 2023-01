Lyt til artiklen

Arsenal har indstillet sigtekornet på det engelske mesterskab, og det er svært at se, hvad der skal stoppe Mikel Artetas stærke mandskab.

Søndag aften var holdet ellers på vej mod en pointdeling i stormødet med Manchester United, men på kanten til tillægstiden dukkede Eddie Nketiah op og sikrede Arsenal en 3-2-sejr efter et hæsblæsende opgør.

Det var den lille angribers andet mål i kampen, og matchvindermålet medførte euforiske tilstande på Emirates i London.

Med sejren har Arsenal på førstepladsen fem point ned til Manchester City på andenpladsen og 11 point ned til Newcastle og Manchester United på tredje- og fjerdepladsen. Arsenal har tilmed spillet en kamp færre end de tre konkurrenter.

Christian Eriksen spillede hele opgøret på Manchester Uniteds midtbane, men han satte ikke noget stort aftryk.

Manchester United er det eneste hold, der har slået Arsenal i Premier League i indeværende sæson, og holdet var på vej til at tage et godkendt point i en svær udekamp, indtil det gik galt i slutminutterne.

Arsenal indledte opgøret bedst spillemæssigt, men det var United, som åbnede målscoringen efter 17 minutters spil ved en af ligaens mest formstærke spillere.

Marcus Rashford modtog bolden midt på Arsenals banehalvdel, driblede igennem benene på Thomas Partey og smækkede bolden i mål med et forrygende langskud.

Det var hans niende mål i Manchester Uniteds niende betydende kamp efter VM-pausen.

Føringen fik dog kun lov til at stå i cirka seks minutter, før Eddie Nketiah udlignede på et hovedstød ved bageste stolpe, da ingen forsvarsspillere havde øjnene på den lille angriber.

Syv minutter efter sidebyttet bragte Arsenal sig foran 2-1. Bukayo Saka tog et træk ind i banen forbi Christian Eriksen, og lidt uden for feltet hamrede han bolden fladt og hårdt over i det lange hjørne.

Denne gang var det Arsenal, som kun fik lov til at være i front i få minutter.

Arsenal-keeper Aaron Ramsdale mistimede sit indgreb efter et hjørnespark fra Eriksen, og Lisandro Martínez stod klar til at sparke bolden i mål.

Siden ramte Saka stolpen efter en situation, der var næsten identisk med englænderens scoring et kvarter tidligere.

I slutfasen pressede Arsenal på for en sejr, og David De Gea nåede at vise verdensklasse, da han reddede en flugter fra Nketiah. Den 23-årige englænder fik dog revanche, da han i det 90. minut styrede bolden i mål til 3-2.

