Morgenbolledamernes forhold til den afdøde rejsekonge Simon Spies endevendes igen.

I en dokumentar fra DR med titlen 'Spies og morgenbolledamerne' fortæller tidligere ansatte om deres roller i koncernen, og hvad de oplevede som ansatte.

Til trods for den store kritik er der dog tavshed fra Janni Spies.

Kvinderne fortæller om, hvordan de som helt unge piger stod til rådighed for 'formanden', som Simon Spies blev kaldt, efter at være blevet ansat først som piccoliner i koncernen og senere i hans private sekretariat.

Ifølge Charlotte F. Nielsen, der var ansat som morgenbolledame, var man rejsekongens 'ejendom', og det var ikke muligt at sige nej til sex, hvis han ønskede det.

På den måde havde Simon Spies samleje med piger på 15 år, mens de arbejdede for ham.

De mange anklager om overgreb i dokumentaren er efter de presseetiske regler blevet fremlagt for Simon Spies' nærmeste levende slægtning, der er hans enke Janni Spies, der nåede at være gift med rejsekongen fra 1983 til hans død i 1984.

Hun har ikke ønsket at kommentere kritikken eller medvirke i dokumentaren.

Simon Spies gifter sig i 1983 med den kun 20-årige Janni Brodersen, som arbejdede i Spies Rejser som kassedame.

Janni Spies har i årene efter Simon Spies' død været bestyrelsesformand for Simon Spies Fonden, der blev stiftet af Spies i 1983.

Ifølge fondens hjemmeside har man som formål at støtte 'hovedsageligt større institutioner og aktiviteter, som kommer en stor del af befolkningen til gode – typisk inden for områderne videnskab, kunst, kultur, sport samt sociale og humanitære formål'.

Tidligere har komikeren Anders Matthesen modtaget 200.000 kroner af fonden for at spille Simon Spies på Østre Gasværk.

Penge, som han modtog af bestyrelsesformand Janni Spies.

Roskilde Festival, Green Steps Tour, ved talmand Esben Danielsen, torsdag26. februar i Klima- og Energiministeriet, ved overrækkelsen af Simon Spies Fondens Klimapris. Esben er flankeret af energi- og klimaminister Connie Hedegaard og Janne Kjær. Foto: Keld Navntoft Vis mere Roskilde Festival, Green Steps Tour, ved talmand Esben Danielsen, torsdag26. februar i Klima- og Energiministeriet, ved overrækkelsen af Simon Spies Fondens Klimapris. Esben er flankeret af energi- og klimaminister Connie Hedegaard og Janne Kjær. Foto: Keld Navntoft

Da B.T. henvender sig til fonden, fortæller fonden via mail, at man gerne vil besvare spørgsmål.

Et par timer senere lyder det så, at man »ikke har nogen kommentarer for indeværende«.

B.T. ville gerne have svar på, hvad Simon Spies Fonden tænker om kritikken af manden, der lægger navn til fonden, om fonden efter dokumentaren har overvejet at sende fondsmidler til de kvinder, der føler sig udsat for overgreb, om dokumentaren kommer til at påvirke arbejdet i fonden, og om fonden efter dokumentaren fortsat vil kalde sig Simon Spies Fonden.

Spørgsmål, der altså for nuværende forbliver ubesvarede.

Tavsheden undrer i den grad kommunikationsrådgiver og ekspert i shitstorme William Atak.

Ifølge ham er det bestemt ikke den bedste strategi for fonden ikke at udtale sig.

»Det er ikke smart. Jeg forstår slet ikke valget af den kommunikation. Det her er ikke noget, der kommer til at kunne fejes ind under gulvtæppet. Det er meget voldsomme oplysninger, der nu er associeret med navnet Simon Spies, og det er et underligt signal at sende, at man ikke har tænkt sig at tage afstand fra det, specielt når man tænker på, hvilken udvikling samfundet har været igennem de sidste par år,« lyder det.

William Atak føler sig sikker på, at folkedomstolen vil komme til at kræve en form for svar fra Janni Spies, når det er hende, der er bestyrelsesformand for en fond med hendes tidligere ægtemands navn.

»Det kan jo sagtens betyde, at folk vil tage afstand til den fond, fordi man ikke kan stå inde for det, der er kommet frem om Simon Spies. Det er slet ikke for sent for hende at kommentere, men det skal snart være, og navnet på fonden skal potentielt ændres så hurtigt som muligt.«

Derudover mener eksperten, at det vil være smart for Janni Spies snart at komme med en kommentar.

»Og helst på så stort et medie som muligt. Hvis vi har lært en ting om krisekommunikation efter Herlufsholm, er det, at man ikke skal vente for længe, fordi det går ikke i sig selv.«

Spies Rejser har i forbindelse med dokumentaren taget afstand fra Simon Spies' forhold til unge piger.

»Det har intet til fælles med Spies Rejsers værdier. Det er 38 år, siden Simon Spies døde. Siden da har vi haft fire forskellige ejere og er et helt andet sted i dag, i en helt anden tid,« lyder det.

Spies rejser reklamerer stadig med, at rejsekongens ånd lever videre hos dem, men det skal altså ikke forstås som hans private eskapader.

»Når vi siger, at Simons ånd lever videre, så er det missionen om at demokratisere ferieformen – at gøre det muligt for den almindelige dansker at rejse ud i verden enkelt, nemt og trygt. Hvis det er uklart, vil vi kommunikere dette tydeligere fremover.«

Du kan se dokumentaren om Simon Spies og morgenbollebamerne på DR.