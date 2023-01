Lyt til artiklen

Cyberangreb som dem, Nationalbanken og syv danske banker er blevet udsat for, har til formål at lægge hjemmesider ned. Ikke at stjæle data eller få adgang til konti.

Det fortæller Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.

»Der er ikke noget, der bliver hacket eller trængt ind i. Det er nogle services, der bliver utilgængelige i en periode,« siger han.

Derfor er der ifølge professoren ingen grund til, at bankkunder bør frygte, at hackerne skulle have fået adgang til deres konti eller data i forbindelse med angrebene på de finansielle institutioner.

Nationalbanken har oplyst, at den har været udsat for et overbelastningsangreb, som har gjort dens hjemmeside utilgængelig dele af mandag og tirsdag.

Tirsdag har Bankdata, der leverer it-løsninger til otte banker, været udsat for et lignende angreb, hvilket betød, at det var umuligt at tilgå syv af bankernes hjemmesider i en del af tirsdagen.

Angrebene kommer en måned efter et lignende angreb mod Forsvarsministeriet og ministeriets underliggende myndigheder såsom Forsvarets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed.

Jens Myrup Pedersen bider både mærke i størrelsen på angrebene, og at der med danske institutioner er tale om prominente mål.

»Jeg mindes ikke at have set det i det her omfang før i Danmark,« siger han.

Det er tirsdag eftermiddag atter muligt at tilgå bankernes hjemmesider.

Foruden Nationalbanken var det Sydbank, Skjern Bank, Jyske Bank, Ringkjøbing Landbobank, Sparekassen Sjælland-Fyn, Djurslands Bank og Kreditbanken, der blev påvirket.