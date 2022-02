Hos Gislev Rejser, som har hovedsæde på Fyn, kan man mærke, at der bliver løsnet op for coronarestriktioner i ind- og udland, og at rejseoptimismen stiger.

Der er kommet gang i telefonerne igen, og nogle af rejsebureauets varer er sågar så godt som udsolgte.

»Det er meget dem, jeg ville kalde bucket list-rejser (rejser der fremgår på liste over ting, man vil nå, inden man dør, red.). Der har folk ventet i to år på at komme afsted, og det skal være nu,« lyder det fra selskabets kommercielle chef, Niels Ravn Eriksen.

Én destination er den første, den kommercielle chef tænker på, når det kommer til snart udsolgte rejsemål. Og det er Nordkap i det allernordligste Norge, hvor man eksempelvis kan opleve sommerdøgn, hvor solen aldrig går ned.

»Vi har snart udsolgt af alle vores rejser dertil, så der vil ikke gå længe før kunder vil gå forgæves, når de henvender sig om Nordkap. Det er jo en destination, vi er ret store på,« siger Niels Ravn Eriksen.

Forleden kunne B.T. berette, hvordan man hos Jysk Rejsebureau også har vind i sejlene. Faktisk kunne de forklare, hvordan hundredvis af kunder må gå slukørede derfra.

Og de gode tider er noget, man også mærker hos Gislev Rejser generelt.

»Vi kan godt mærke, at folk har fået tilliden tilbage, og at vores kunder er begyndt at turde at stole på, at de kan komme ud og rejse. Telefonerne er begyndt at ringe igen, og så er det altså sjovere at arbejde,« siger Niels Ravn Eriksen.

I år glæder han sig desuden til at skulle på rejsemesse snart. En begivenhed, der markerer en form for skillelinje for Niels Ravn Eriksen.

»Det var faktisk netop på rejsemessen i Herning for to år siden, vi begyndte at høre beretninger om, at der var konstateret coronatilfælde i Italien. Så stod jeg og nogle kollegaer og kiggede på hinanden og overvejede, hvad det ville betyde. Godt, vi ikke vidste, hvad vi ved i dag.«

Foruden Nordkap er det generelt Nordeuropa samt Italien, der er populær blandt Gislevs kunder. Og så er der også kommet gang i oversøiske destinationer som USA og Canada.