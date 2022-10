Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den danske møbelkæde BoConcept møder i disse dage massiv kritik, efter det er kommet frem, at de fortsat er at finde i Putins land.

Og det falder bestemt ikke i god jord hos en række danskere, der både på kædens Facebook-side og Trustpilot er kommet til tasterne.

»Hykler«, »boykot dem« og »føj, hvor ulækkert,« lyder det blandt andet, mens en fjerde skriver:

»Ukrainske børn, kvinder og mænd lider, mens BoConcept hygger om den russiske elite.«

Det var Berlingske, som torsdag aften kunne beskrive, at den danske boligdesign-gigant fortsat kører sine 13 butikker i Rusland.

Det sker, på trods af at BoConcept i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine annoncerede, at de suspenderede deres salg til Rusland.

Her lød svaret fra direktør Mikael Kruse Jensen, at møbelgiganten stadig er juridisk forpligtet til at videreføre sit salg til Rusland, og at de arbejder på at finde en løsning for at komme ud.

Til Børsen fortæller direktøren tirsdag, at mens de arbejder på at finde denne løsning, så donerer de alt profit fra Rusland til Ukraine. Hvor meget, det er, vil han dog ikke kommentere på.

Han afviser også spørgsmålet om, hvorvidt kæden har ført forbrugerne bag lyset ved ikke at informere om genoptagelsen.

»Jeg synes, vi har sagt sandheden, for at være ærlig. Vi har sagt, at vi midlertidigt suspenderede ordrer, og nu stiller jeg også op til interview for at være helt transparent. Vi har stadig samme holdning til, at vi vil ud af Rusland, så jeg mener ikke, vi har ført nogen bag lyset eller holdt noget hen,« fortæller han til Børsen.

B.T. har tidligere talt med den ukrainske ambassadør, Mykhailo Vydoinyk, der understreger, at sagen skuffer dem »voldsomt«.

»Hvis BoConcept fortsætter deres aktiviteter i Rusland, så er det deres moral. Og det viser, at de ikke kan stoles på til fremtidige samarbejder,« lød det fra ambassadøren.

Læs mere om det interview her.