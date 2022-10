Lyt til artiklen

»Jeg har masser af kommunikation med ham. Han er ikke lige hjemme for øjeblikket, eller han er udstationeret, men det gør ikke, at vi ikke kommunikerer.«

Sådan sagde kronprins Frederik torsdag til pressen om sin bror, prins Joachim, der har fortalt, at hans børn føler sig udstødt af Kongehuset, efter dronning Margrethes beslutning om at fratage dem deres prinse- og prinsetitel fra årsskiftet.

Men kronprinsens udmelding om kommunikationen med prins Joachim vakte undren i studiet hos 'Det, vi taler om'.

»Jeg synes, at det centrale er, om kronprins Frederik har talt med prins Joachim? Jeg stiller ham spørgsmålet, og så siger kronprinsen, at han er i løbende dialog med prins Joachim. Det er altså det diametralt modsatte af, hvad prins Joachim har sagt til mig i Paris,« fortæller B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

Efter kronprinsens udmelding kontaktede Jacob Heinel Jensen Kongehuset for at få præciseret, hvornår de royale brødre skulle have været i dialog, men herfra var svaret, at det var en privatsag.

»Men hvis prins Joachim siger, at han ikke har hørt fra sin bror, så kan det jo ikke passe, når kronprins Frederik står og siger, at der er løbende dialog.«

Panelet undrer sig også over, hvad kronprins Frederik mener, når han siger, at prins Joachim ikke er hjemme for øjeblikket.

»Hvad er hjemme? Er det hjemme i Danmark, eller er det hjemme i Paris? Prins Joachim er i hvert fald ikke hjemme i Paris (hvor han bor med sin familie til hverdag, red.) i øjeblikket, men han er hjemme i Danmark i øjeblikket, og det har han været siden starten af ugen. Hans flag hænger i hvert fald over Schackenborg, og det gjorde det også i onsdags, hvor Morten Resen tog et billede af det, som han postede i går (torsdag, red.),« forklarer paneldeltager Nikolaj Vraa, som dækker de kongelige for Her&Nu.

Af samme grund, og med prins Joachims kommentarer til B.T.s royale reporter i mente, er der derfor heller ingen, som tror på, at der er 'masser' af kontakt mellem de to brødre.

