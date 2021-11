Larm, larm og atter larm. Det er, hvad der kendetegner bylivet i indre København, når festerne brager af sted, og det er til stor gene.

»Man animerer til at drikke uhæmmet. Det foregår på gader og stræder, og beboerne vågner op næste dag til alverdens skidt, møg og tis.«.

Holdningen kommer fra kandidat for Københavnerlisten Tommi Raalind, der gæstede B.T. Live onsdag.

Skal man give færre alkoholbevillinger til barer, der ligger i bykerner?

I ugerne op til kommunalvalget giver B.T. mikrofonen til alle de partier, der ikke er valgt ind og typisk ikke får taletid i medierne.

Med 13 dage til valg var Københavnerlisten på programmet i form af Tommi Raalind, som ønsker at stoppe de enorme gener, bylivet giver til de nærtliggende beboere.

Hvilke problemer oplever beboerne i Indre By?

»Det er ikke det voksne publikum, der er et problem, når de er ude at spise og stille og roligt går på bar. Det er simpelthen den unge kultur, der er stukket fuldstændig af.«

»Det er masser af støj, og det er masser af unge mennesker, som bare hænger på gaden. Vi snakker 14-16-årige piger.«

Det er et restaurations-, café- og barliv, der i forvejen er dybt plaget efter coronakrisen. Glemmer I erhvervslivet?

»Nej, det synes jeg ikke. Jeg ved godt, at man peb rigtig meget under corona, og det har helt sikkert været hårdt at komme igennem, men nogle koncerner benyttede faktisk den lockdown-periode til at opkøbe barer.«

»Det er ret store koncerner, og problemet med dem er, at de er en helt anden størrelse, og de tænker kun på bundlinjen.«

Hvor skal de unge så feste henne?

»Man kan måske lave nogle zoner i byen, hvor der ikke er beboere. Det, der er sket, siden jeg gav den gas, er, at antallet af bevillinger er steget meget voldsomt, og at man i fredede ejendomme fyrer helt op for anlæggene.«

»Vi er nødt til at lave nogle tiltag, der reducerer støjniveau og generne.«