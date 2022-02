I de kommende år vil et nyt stort slag stå i Aarhus om, hvordan byen skal se ud i fremtiden. Vækst, fortætning og natur er en cocktail, der kan få borgerne til at kaste sig over tastaturet og skrive vrede læserbreve, engagere sig i debatter på Facebook, og mon ikke også der snart kommer borgermøde.

Hovedpersonen i den nye debat er Aarhus Havn. Selskabet bag vil udvide havnen med det, der svarer til 14 fodboldbaner, ud i Aarhus Bugten. Det betyder, at udsigten fra Tangkrogen og Bellehage mod Mols og Helgenæs vil blive erstattet af udsigten til industrihavn.

Et æstetisk mareridt, mener kritikere, men der er andre forhold, der gør sig gældende. Vækst og arbejdspladser.

En anden hovedperson i debatten vil blive borgmester Jacob Bundsgaard (S). Han sidder i en dobbeltrolle, der må forvirre selv den mest erfarne toppolitiker.

Han er øverste chef i Aarhus Kommune, som ejer selskabet Aarhus Havn. I netop det selskab sidder han som formand i kraft af sin post som borgmester. Jacob Bundsgaard skal altså som borgmester forholde sig til en indstilling fra et selskab, som han selv er formand for.

Det er en sårbar situation, han er blevet sat i, for det er ikke Bundsgaard selv, der er gået aktivt efter posten som formand for Aarhus Havn. Den får man automatisk som borgmester. Men det er ham, der står med aben.

For alle vil kigge på ham. Dem, der mener, at en havneudvidelse er en god ting, vil mistænke ham for at lytte til kritikerne af frygt for en vælgerlussing, og dem, der er arge modstandere af en større havn, vil anklage ham for at tænke mest på Aarhus Havns interesser. Hans troværdighed er sat på spil.

For hvilken kasket har han på, når han taler? Borgmester eller formand for Aarhus Havn? Kan han smide den ene kasket, når han tager den anden på? Det spørgsmål vil klæbe til ham på grund af hans dobbeltrolle. Berettiget eller ej.

Sandheden er, at ingen aner, hvem Bundsgaard tænker mest på, men kritikken vil komme. Måske er det en god anledning til at diskutere, om konstellationen med en borgmester i spidsen for Aarhus Havn, der er afhængig af, at deres ejere i Aarhus Byråd godkender ideer og forslag, er en god løsning.

Debatten om Aarhus Bugt er først lige begyndt, men det kan blive dyrt for Jacob Bundsgaards politiske kapital, som blev halveret i stemmetal ved sidste kommunalvalg.