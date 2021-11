Nu skal vi til det igen. Mundbind, coronapas og nys i ærmet. Benspændene for virksomheder og forretninger vender tilbage mandag, netop som vi var ved at vænne os til en normal hverdag igen.

Lad os huske på noget af det, mange af os lærte sidste gang. Støt de lokale forretninger, butikker og restauranter. De har igen brug for, at vi tænker på dem, når vi handler, hvis de også skal være der, når coronaens tag slipper os igen.

I denne weekend kan du læse om Mathilde Mackowski. Hun var træt af dårligt og kedeligt sexlegetøj, så hun fik en god idé. Sexlegetøj behøver ikke være noget, man køber i en skummel butik, det skal være for alle, der har lyst.

Det lyder simpelt. Det var det ikke. Men i 2008 tog hun chancen og kastede alt ind i livet som iværksætter. I dag beskæftiger hun med sin partner 180 medarbejdere i virksomheden Sinful i Højbjerg, der havde et overskud på 45 millioner kroner sidste år.

Vejen til millionerne, gazellepriserne og anerkendelsen har været hård og lang. Arbejde fra morgen til aften, pasta med ketchup og afbud til familiefester på stribe. Mathilde Mackowski har undervejs været nedlagt med stress og nyresten.

Hun har klaret den, og millionerne ruller ind Men iværksættere findes i mange former; den lokale garnbutik, cafeen nede på hjørnet, eller delikatesseforretningen i din by. Deres mål er næppe at blive mangemillionærer og berømte, men de har taget en chance ved at stille sig uden for det etablerede arbejdsmarked med fast løn, pension og seks ugers ferie.

Hver gang en af de små og store iværksættere lykkes, er det en sejr for alle. Mathilde Mackowski er ikke bare iværksætter, hun beskæftiger også 180 medarbejdere, der har et arbejde på grund af Mathilde Mackowski og hendes partners mange år med hårdt slid og mange ofre.

Julen er en god anledning til at støtte de lokale butikker og iværksættere. De har kæmpet sig gennem en coronakrise, og det har ikke været sjovt! Så det er nu, vi for alvor skal vise dem, at vi sætter pris på det arbejde, de laver. Det er ikke sikkert, du tænker over det, når du handler, men dine indkøb er et valg, bevidst eller ej.

De færreste iværksættere ender med at sælge en stor del af deres virksomhed til en stor kapitalfond som Mathilde Mackowski for et astronomisk millionbeløb. De fleste drømmer bare om at leve af det, de brænder for, selvom det er hårdt arbejde, der ofte ikke kan betale sig i kroner og ører. Men de gør det, og de fortjener vores støtte. Særligt nu.