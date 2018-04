En lønstigning på 7,9 procent og forsikring om betalt frokostpause, hvor medarbejderne dog skal kunne være til rådighed. Sådan lød kommunernes tilbud til de kommunalansatte, inden forhandlinger om en ny overenskomst mandag morgen endnu en gang strandede. Det fortæller en central kilde fra kommunernes side af forhandlingsbordet til BT.

Efter næsten et døgn forhandlinger i forligsinstitutionen, trådte de kommunale forhandler mandag morgen ud af døren uden en aftale. På Socialpædagogernes hjemmeside skrev formand Benny Andersen elllers, at »arbejdsgiverne har bevæget sig så meget, at det efter min bedste overbevisning bør være muligt at lave en aftale, som gør, at vi får opfyldt vores krav,« men uden altså at komme til et resultat.

Nu kan BT løfte lidt af sløret for, hvad lønmodtagerne er blevet tilbudt under det lange forløb.

Først og fremmest er kommunerne klar til at give en lønstigning på 7,9 procent med mulighed for at indhente noget ekstra, når der forhandles om lønreguleringen senere.

Derudover vil medarbejderne få en betalt 30 minutters frokostpause, hvor de dog skal være til rådighed for arbejdsgiver og ikke for eksempel må forlade arbejdspladsen. Frokostpausen vil tælle med i den samlede arbejdstid.

Til sidst tilbyder man lærerne, at deres arbejdstid får en mødeplansbestemmelse, som skal gøre arbejdstiden mere overskuelig og fleksibel for særlige ønsker.

Hvilke specifikke krav de kommunalansatte er gået ind til forhandlingsbordet med, står endnu ikke helt klart. Ifølge Avisen.dk havde kommunerne spillet ud med en lønforhøjelse på 6,9 procent over tre år. Modparten afsluttede derimod ifølge Avisen.dk forhandlingerne med et krav om en stigning på 8,15 procent.

Politiken har tidligere skrevet, at de statsansatte kræver en lønstigning på 8,2 procent over tre år, mens Moderniseringsstyrelsen, der repræsenterer staten havde tilbud 6,7 procent.

Benny Andersen, der er formand for socialpædagogerne skriver på forbundets hjemmeside, at 'arbejdsgiverne har givet sig meget'.

Alligevel blev forhandlingerne afsluttet efter 21 timer uden en aftale.

En kilde i fagbevægelsen, der er tæt på forhandlingerne, fortæller til BT, at man var klar til at indgå en aftale, da tilbudet om frokostpausen lå på bordet, men efter et internt møde hos fagforbundene, fik den såkaldte musketered den konsekvens, at man måtte takke nej. Kun et enkelt forbund stod i vejen, forlyder det.

BT har forgæves forsøgt at få en kommentar fra lønmodtagernes side. Topforhandler Dennis Kristensen fra FOA udtalte mandag morgen efter nattens forhandlinger til DR, at de er i tidsnød.

»Det ville være brandhamrende ærgerligt, at vi får en storkonflikt, hvis der var mulighed for at nå en aftale, men det kan vi nok kun, hvis vi får en udskydelse.«

Dennis Kristensen er ikke vendt tilbage til BT med en kommentar til det konkrete udspil fra kommunerne.

Grete Kristensen, formand for Dansk sygeplejeråd sidder også med ved forhandlingsbordet. Hun vil ikke kommentere på kommunernes udspil. DSR's pressechef Rudi Damkjær tilføjer mandag eftermiddag, at deres hovedfokus ligger på regionerne, men at de regner med at få en afklaring senest tirsdag morgen.

Flemming Ibsen, arbejdsmarkedsforsker og professor emeritus ved Aalborg Universitet tør ikke gå ind i det aktuelle udspil ad hensyn til at komme til at tage parti i sagen. Han vil dog gerne komme med sin vurdering af et eventuelt udfald.

»Jeg tror sagtens, det kan ende med at parterne i hvert fald accepterere et mæglingsforslag. Enten laver staten en aftale som løser op for det hele. Sophie Løhde (Innovationsminister, (V), red.) er jo allerede gået igang. Eller også tror jeg, at forligsmanden vil prøve at lave en forligsskitse i løbet af tirsdagen, som så skal sendes til afstemning.«

Tirsdag møder staten, regionerne og kommunerne op i forligsinstitutionen i et sidste forsøg på at nå en aftale. LO-forbundene har opfordret forligsmanden til at udsætte konflikten i yderligere 14 dage.