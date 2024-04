Boligejerne har fået seriøse rentetæsk de seneste år, hvor renten på et fastforrentet boliglån eksempelvis er steget fra 0,5 procent, da det ramte bunden, til omkring fire procent i dag.

I en periode var det helt oppe omkring syv procent.

Stigninger, som har udløst en samlet ekstraregning til boligejerne på omkring 24 milliarder kroner om året.

Sådan lyder det i den seneste udgave af podcasten Spar Kassen, hvor Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank, og Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea, blandt andet peger på handle-muligheder for boligejerne netop nu.

»Det er meget voldsomt, og vi skal flere årtier tilbage for at se noget lignende. Det var panik, der prægede centralbankerne i den her periode, og det satte sig i renterne,« siger Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank:

»Det er voldsomt, og det har været voldsomt for mange privatøkonomier.«

Hør hele afsnittet af Spar Kassen her, hvor eksperterne også diskuterer boligejernes muligheder for at spare penge på dit boliglån lige nu.

Du kan også finde det i din podcast-app.