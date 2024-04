Pris er det allervigtigste i supermarkedernes kamp mod hinanden, lyder mantraet igen og igen, men sådan er det ikke nødvendigvis alle steder.

I det seneste afsnit af Spar Kassen, hvor panelet gennemgår et splinternyt B.T.-pristjek af 40 dagligvarer i 10 kæder, spørger værten ind til, hvorfor Meny stort set altid har den dyreste eller næstdyreste kurv.

»Fordi pris ikke er det vigtigste for os i Meny. Det er vigtigt. Men det er ikke det, vi lægger allermest vægt på. Når du er discountkæde, så skal du være billigst, for det er det, du er,« forklarer Rikke Bangild, marketingchef i Meny:

»Når du er et supermarked, som Meny er, så skal du også skal også kunne noget andet. Vi har et bredt sortiment og fagudlært personale. Kunderne går meget op i pris. Men der skal også være plads til noget andet. Vi skal have en slagter, en ostemand osv. Og det koster selvfølgelig noget.«

Er det ligefrem en bevidst strategi at være dyrest?

»Nej, det er det ikke, og vi er jo heller ikke dyrest i det her pristjek. Vi har faktisk også været billigst i et økologisk pristjek hos Forbrugerrådet Tænk for halvandet år siden. Det er ikke en ambition at være dyrest. Men det er heller ikke en ambition at være billigst.«

Den 3. april dukkede B.T. uanmeldt op i 10 supermarkedskæder og gennemførte et pristjek af 40 varer. Hvilken kæde var billigst? Hvorfor var så mange priser helt ens? Hør svarene i den seneste udgave af Spar Kassen.