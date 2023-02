Lyt til artiklen

Sneen væltede ned over de dybfrosne ryttere, og det fik løbsledelsen til at neutralisere og aflyse dagens etape i cykelløbet O Gran Camiño.

Og det var den helt rigtige beslutning.

Det fastslår Jonas Vingegaards chef, Frans Maassen.

Til hollandske Wielerflits fortæller Jumbo-Vismas sportsdirektør, at snestormen fik flere ryttere til at græde.

»Jeg tror ikke, at det kunne have været forhindret. På det tidspunkt overraskede den snestorm os alle så meget, at alle var følelsesløse på cyklen. Ryttere græd på grund af kulden. Jeg synes, det var den rigtige beslutning,« siger Frans Maassen om aflysningen.

Midt i snekaosset var det Jonas Vingegaard og Movistar-stjernen José Joaquín Rojas, der henvendte sig til løbsledelsen med ønsket om at få etapen neutraliseret.

Mens rytterne stoppede op og satte sig i holdbilerne, viste tv-billeder, at solen skinnede i målbyen Sarria blot 20 kilometer væk. Der blev ikke udråbt en vinder af etapen.

