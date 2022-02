'Borgen' er tilbage, gensynsglæden er stor! Nu bliver det sjovt at se reaktionerne, for Adam Price og co. er igen ude med drillepinden efter virkelighedens folkevalgte.

Det er ni år siden, at Sidse Babett Knudsen sidst trak i Birgitte Nyborg-uniformen og gav alle os dødelige et underholdende fiktivt indblik i magtspillet på Christiansborg.

I denne fjerde sæson har instruktør Per Fly fået lov til at tage roret, og det første, der rammer, efter de flotte billeder fra oliefundet i Grønland, er, at han skuffende har valgt at skifte den gamle ikoniske intro-melodi ud med en helt ny.

Pilou Asbæk er jo desværre heller ikke med længere, men derudover er første afsnit en sand parade af glædelige gensyn, og det emmer af overskud, når man for eksempel kan placere stærke skuespillernavne som Lars Mikkelsen, Peter Mygind og Mikael Birkkjær i små statistroller.

Sidse Babett Knudsen er tilbage som Birgitte Nyborg. Foto: DR Vis mere Sidse Babett Knudsen er tilbage som Birgitte Nyborg. Foto: DR

'Borgen' anno 2022 ser på karakterfronten ud til at blive kvindernes kamp.

Birgitte Nyborg kæmper om opmærksomheden med en ny, yngre statsminister, journalist Katrine Fønsmark er blevet chef for TV Avisen, og bortset fra en drilsk grønlandsk udenrigsminister er de mandlige karakterer mest sat ind som tjenestefolk.

I den forbindelse er det interessant, at seriens nye statsminister minder SÅ meget om virkelighedens Mette Frederiksen med hendes jyske dialekt og store kærlighed til sociale medier.

Mange vil nok også tænke på tidligere stabschef Martin Rossen, da det gøres til et problem, at statsministeren vil ansætte en ikke-folkevalgt person så centralt på magten, og sådan kan man sjovt finde flere afspejlinger af virkeligheden.

Hvem minder den nye statsminister om? Foto: DR Vis mere Hvem minder den nye statsminister om? Foto: DR

Der sker en hulens masse ting i premiereafsnittet, og det kan være svært at holde helt styr på, hvem der er hvem, og hvad oliefundet i Grønland helt præcis har af konsekvenser.

Til gengæld brillerer 'Borgen' ved sin lange række af gode skuespilpræstationer, og særligt tre af de nye ansigter gør det godt.

For det første er Mikkel Boe Følsgaard bare altid god og en perfekt erstatning for Pilou Asbæk.

Han er tydeligvis placeret i historien som det 'komiske' indslag, og det er rart med en sympatisk, akavet embedsmand på holdet, der sjovt holder sine neuroser i skak med hjælp fra en hypnotisør ved navn aura-Kjeld.

Mikkel Boe Følsgaard er ny i 'Borgen'. Foto: DR Vis mere Mikkel Boe Følsgaard er ny i 'Borgen'. Foto: DR

Simon Bennebjerg har også god kemi i sit samspil med Sidse Babett Knudsen, som den nye ministersekretær, og så er Magnus Millang overraskende god som ny departementschef.

Det er svært ikke at trække på smilebåndet, når han første gang dukker op iført jakkesæt og alvorlig mine, men han vokser i rollen og fuldender et generelt stærkt udenrigsministerium.

Som jeg husker 'Borgen', bestod serien i de første sæsoner især af store, stærke brandtaler fra Birgitte Nyborgs side – og dem får man ingen af her i første afsnit.

Det er også lidt underligt, at Birgitte Nyborgs irriterende frelste søn kort nævner, at der har været corona, og alle så herefter lever videre, som om det ikke findes – vidste Adam Price sidste år, at alle restriktioner ville være væk nu?

Til gengæld er det en kæmpe fornøjelse, at DR igen har skruet op for solen i deres drama-univers, og så er det ellers bare at læne sig tilbage og se, hvilke emner fra virkelighedens Christiansborg som bliver taget under kærlighed behandling de næste mange uger.