Vildt niveau, vild kamp – og en opgave nærmest løst til perfektion.

Sådan kan den danske kvartfinale mod Ungarn beskrives, for der var absolut nul slinger i valsen fra Nikolaj Jacobsens mandskab.

Den tidligere lidt vaklende defensiv har fundet melodien, offensiven er der snart ikke flere ord for, og Danmark er stensikkert videre til semifinalen med sejren på 40-23.

Her kan du læse B.T.s dom:

Kunne den danske defensiv stå distancen?

De danske stjerner fortalte selv inden kampen, at de skulle være topkoncentrerede, og den plan lykkedes.

En storspillende Niklas Landin i målet, der havde taget de vilde takter med fra Egypten-kampen, og en dansk mur i verdensklasse foran var opskriften på at få skovlen under Ungarn, der ellers har overrasket ved årets VM.

Men nu gik den ikke længere!

Mathias Gidsel spillede - igen - en vild kamp! Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mathias Gidsel spillede - igen - en vild kamp! Foto: Liselotte Sabroe

Samtidig markerede flere sig i offensiven, hvor det ungarske forsvar slet ikke kunne finde opskriften på at lukke ned. De kunne rive og flå Mathias Gidsels arme af, og han ville stadig score mål.

Den unge landsholdsstjerne er ustoppelig, og han må på godt dansk være hamrende irriterende for et forsvar.

En anden der også er blevet fremhævet flere gange – med rette – er Simon Pytlick. Så stærk, så uimponeret, er han trådt ind på den største scene, som havde han aldrig lavet andet hele sit liv.

Det var – måske naturligt nok – noget af et antiklimaks i Tele2 Arena. For mens der i Malmø nærmest ikke var et tomt sæde og rød-hvide landsholdstrøjer over det hele, var det en mere spøjs omgang onsdag aften, hvor der var flere sektioner, der var gabende tomme.

Under Ungarns første angreb var der så stille, at man på pressepladserne, der altså er meget højt oppe på tribunen, kunne høre Niklas Landins kommandoer helt tydeligt. Det var enormt sløjt, når man har været vant til det andet. Dog ros til de små grupper af danske fans, der alligevel kunne høres i ny og næ – de gjorde, hvad de kunne.

Der var færre mennesker, end Danmark har været vant til i Malmø. Men de små danske grupper gjorde, hvad de kunne. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Der var færre mennesker, end Danmark har været vant til i Malmø. Men de små danske grupper gjorde, hvad de kunne. Foto: Liselotte Sabroe

Der var samtidig også en følelse af, at de fremmødte svenskere – der var klar til at heppe på egne helte efterfølgende – holdt en smule mere med Danmark.

For da de danske spillere blev råbt op, blev der hujet og klappet, mens der var stille, da det var Ungarns tur. Det var ikke en ‘hjemmebane’ som i Malmø, men der var nabolandskærlighed!

‘Hvis Danmark fortsætter med at spille sådan her, vinder de VM,’ lød det på pressepladserne lige inden pausen. Sikke en opvisning.

Det var knald eller fald. Vind eller forsvind, og danskerne leverede. Ungarn røg ud på røv og albuer. Sikke et niveau, sikke et tempo. Det var jo for sindssygt. En regulær ydmygelse!

Det var tæt på en ydmygelse, og meget tidligt i kampen sad man med følelsen af, at ‘det her må simpelthen ikke gå galt!’



Det gjorde det på ingen måde, og nu venter en semifinale fredag. De sidste par kampe har pilen kun peget én vej for Nikolaj Jacobsens mandskab. Op, op, op. Lad det endelig fortsætte, for når danskerne viser deres topniveau, kan meget få følge med.