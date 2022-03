I Odense skal der ske noget rigtig spændende de næste to et halvt år.

Her skal en bogsamling, som er ulig nogen anden, under forskerlup, og personen, der skal stå bag granskningen, kan ikke få armene ned.

»På mange måder er det jo en drøm, der er gået opfyldelse,« siger den irskfødte, Odense-baserede forsker Lucie Duggan.

Samlingen, hun skal forske i, er et bibliotek med lidt over 4.000 gamle bøger. En bogsamling, der er noget helt særligt blandt andet på grund af bøgernes tidligere ejermand.

Det er nemlig den fynske adelskvinde Karen Brahe, der samlede de mange udgivelser helt tilbage i 1600-tallet. Og faktisk kan det nærmest ikke understreges nok, hvor spektakulær hendes samling var.

Her et billede fra Thomas Kingos Salmebog, som er en del af samlingen, der findes på Roskilde Kloster. Foto: Roskilde Kloster Vis mere Her et billede fra Thomas Kingos Salmebog, som er en del af samlingen, der findes på Roskilde Kloster. Foto: Roskilde Kloster

»Jeg tror ikke, der findes en bogsamling ejet af en kvinde, som havde samme størrelse på den tid,« siger forsker og ph.d. Lucie Duggan.

»Aristokratiske kvinder havde nogle gange tilgang til store familiebiblioteker, men meget få samlede selv og slet ikke i den størrelsesorden som Karen Brahe. Kvindelige samlinger fra denne periode er sjældne.«

Altså er det en samling uden lige.

En samling, der er helt enorm i sin størrelse, når man sætter den i kontekst med, at kvinder på den tid kun kunne håbe at have et håndfuld bøger. Hvis de overhovedet havde nogen.

Lucie Duggan, der flyttede til Odense med sin partner, da han fik job på Syddansk Universitet for ti år siden, vil dog ikke kunne sidde og bladre lystigt i Karen Brahes bøger.

»Med sådan nogle gamle bøger kan man ikke bare åbne dem igen og igen. Det kan de simpelthen ikke holde til,« siger Lucie Duggan.

Og med en samling på den størrelse kan man heller ikke læse dem alle.

Derfor er der brug for nye metoder til at studere samlingen, og i den forbindelse vil Lucie Duggan studere katalogerne over Karen Brahe-bibliotek for at undersøge værdifulde metadata som titler, forfattere, udgivelsesår og -sted.

Bøgerne hører hjemme på Roskilde Kloster, hvor de er sikkert forvaret mod både tyveri og tidens tand, som kan være meget hård mod gamle bøger. Men de kan læses digitalt via Det Kongelige Bibliotek og Syddansk Universitets bibliotek i Odense.

Den fynske adelskvinde Karen Brahe havde ellers inden sin død testamenteret den værdifulde samling til Odense Adelige Jomfrukloster, hvor den også huserede i mange år.

Man indså dog, at samlingen levede et farligt liv i forhold til de tidligere nævnte risici, og derfor blev den i første omgang flyttet til Fyns Arkivet og senere altså til dens nuværende levested.

Lucie Duggan, der specialiserer sig i at bruge digitale værktøjer til eksempelvis at analysere ældre litteratur, siger, at hendes kommende forskning ikke bare begejstrer hende selv. Også hendes udenlandske kolleger ser frem til mere viden om den exceptionelle samling.

For hvor man eksempelvis i England har en kæmpe viden om de belæste kvinder fra fordums tider, er det et underbelyst område i Danmark og Skandinavien.

»Det er i virkeligheden en virkelig fantastisk mulighed,« siger Lucie Duggan, der har fået bevilget penge til projektet af Augustinus-fonden.

Karen Brahes bogsamling dækker i særdeleshed over religiøse værker, filosofiske værker, værker skrevet af kendte kvinder som Leonora Christina, og så er der sågar et en personlig dedikation fra Thomas Kingo i hendes personlige salmebog.