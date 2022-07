Lyt til artiklen

Når det bliver varmt i Danmark, kan man næsten være sikker på, at danskerne strømmer ud i det danske sommerland – det samme gør Flyvemyrerne.

I store flokke strømmer de ud i varmen for at formere sig, og det kan betyde ubehagelige møder mellem insekt og mennesker, hvis man har det svært med kryb.

»Der har allerede været en bølge med flyvemyrer, men der kommer nok snart en til. De sidder og venter på en dag med højtryk. De kan simpelthen mærke, når det rammer,« fortæller Joachim Offenberg, der er seniorforsker på Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet og ekspert i myrer.

Mange myrer bor nemlig under huse og bygninger, hvis de befinder sig i byerne. Og når de så skal frem fra deres skjul, kan de hurtigt ende i folks huse.

Selvom det ikke er det lækreste, at have sådan en sværm af flyvemyrer i køkkenet – de søger ofte mod steder, hvor de kan finde lidt at spise – så skal man ikke være bange for dem.

»De er helt ufarlige,« siger Joachim Offenberg.

'Men hvorfor flyver myrerne sådan rundt?' tænker du måske.

»Det er sådan, at alle myrer i en tue er født af dronningen i flokken. For at undgå indavl føder dronningen derfor nogle myrer med vinger, som kan flyve ud og parre sig andre steder,« forklarer Joachim Offenberg og fortsætter:

»Hunnerne er de store, mens hannerne er de små. Faktisk dør hannerne efter de har leveret deres del – en slags flyvende sædceller – mens hunnerne kan leve i op til 30 år.«

Efter hunnen har parret sig, så smider hun vingerne og graver sig ned i jorden, og så skal der sættes gang i en ny myretue. Desuden kan hun opbevare hannens sæd i kroppen i hele sin levetid, så der er massere mulighed for at skabe en hel bunke nye flyvemyrer.

Arbejdermyren, altså den der ikke fødes med vinger, bliver født uden ægget befrugtes af en han. De har altså ingen far.