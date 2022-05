Udenrigsministeriet fraråder nu alle ikkenødvendige rejser til Sri Lanka.

Det skyldes en ustabil og uforudsigelig sikkerhedssituation.

Det oplyser ministeriet i en opdateret rejsevejledning tirsdag.

»Vi fraråder nu alle ikkenødvendige rejser til hele landet (orange) pga. en ustabil og uforudsigelig sikkerhedssituation. Der er indført undtagelsestilstand i Sri Lanka og der kan gælde udgangsforbud på hele eller dele af øen,« skriver de.

Sri Lanka har gennem det seneste stykke tid været præget af flere store demonstrationer i landet. Demonstrationerne har medført til at adskillige mennesker er kommet til skade i sammenstød.

»Der finder voldelige sammenstød sted i blandt andet Colombo. Hold dig på afstand af demonstrationer,« lyder det desuden i rejsevejledningen.

Tirsdag har Sri Lankas styrker derfor også fået en ny ordre i forbindelse med de mange demonstrationer.

Ordren lyder på, at styrkerne er blevet beordret til at skyde demonstranter, der ødelægger offentlig ejendom eller truer andres liv, det oplyser en talsmand fra for landets forsvarsministerium tirsdag.

Titusindvis af soldater fra Sri Lankas hær, flåde og luftstyrke er desuden blevet indsat i Colombo for at dæmpe demonstrationerne.