Ingen har set skyggen af britiske Nicola Bullet siden 27. januar, da hun forsvandt under en hundeluftning.

Nu er personen, der fandt hendes mobiltelefon på en bænk, hvor der stadig var et opkald i gang, og hunden Willow, der løb frit omkring, stået frem.

Han kalder sig Ron og fortæller til Sky News, at han tænkte »det her er ikke rigtigt«, da han opdagede enheden den januarmorgen og så baggrundsbilledet med Nicola Bulley og hendes mand, Paul Ansell.

Efterfølgende indgav han sin forklaring til politiet og den 45-årige mor til to blev meldt savnet.

Nicola Bulley er ikke set siden om morgenen den 27. januar. Foto: Lancashire Police

De seneste uger efter den skæbnesvangre morgen, har Ron troligt fulgt med i mediedækningen, beretter han til Sky News.

Selv kendte han ikke Nicola Bulley, men kunne genkende hunden Willow.

»Jeg havde tidligere set begge ejere af Willow gå tur, men mens jeg kunne genkende deres ansigter, kendte jeg ikke deres navne,« fortæller han til mediet.

Kort tid før sin forsvinden havde Nicola Bulley sat sine døtre af ved deres skole i Lancastershire.

Den 45-årige brite er blevet eftersøgt med både helikopter, droner, dykkere og hunde, og hendes partner, Paul Ansell, har fortalt, at han aldrig vil miste håbet, og at hans fokus er på at støtte deres to piger på henholdsvis seks og ni år.