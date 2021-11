Et meget lille menneske har ganske uvidende slået en verdensrekord.

Curtis Means, som drengen hedder, blev født i delstaten Alabama, skriver The Mirror.

Den lille dreng blev født 20 uger for tidligt, da hans mor kun var 21 uger og én dag inde i graviditeten – en graviditet varer normalvis omkring 40 uger.

Den i dag 16 måneder gamle dreng har dermed slået rekorden som det barn i verden, der er født mest for tidligt og stadig har overlevet, bekræfter Guinness World Records nu.

Ved fødslen vejede drengen blot 420 gram, hvilket er mere end 8 gange mindre end gennemsnitsvægten på nyfødte, som er 3.5 kilo.

Curtis Means' mor hastede på hospitalet, da hun pludselig fik veer 4. juli 2020, og ved frokosttid næste dag fødte hun tvillingerne Curtis og C'Asya.

Den lille tvillingesøster døde dog på tragisk vis en dag senere, men på intensivafdelingen kæmpede Curtis Means videre.

En læge fra hospitalet sagde, at børn født så tidligt som tvillingerne statistisk set næsten ikke har nogen chance for at overleve.

Men Curtis Means trodsede alle odds og med hjælp fra terapeuter, der lærte ham at trække vejret og spise, blev han efter 274 dage – cirka 9 måneder – til sidst udskrevet fra hospitalet.

Drengen har stadig brug for supplerende ilt og en sonde, men er ved godt helbred.

Lægen, der overværede fødslen, har til Guinness World Records udtalt:

»Jeg har gjort dette i næsten 20 år, men jeg har aldrig set en så ung baby være så stærk, som han var.«