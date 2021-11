Politiet var på sporet af en person mistænkt for skyderi, da de jagtede en bil op ad motorvejen i Houston, Texas.

Jagten endte på dramatisk vis, efter bilisten i en hvid Sedan kørte ind på en parkeringsplads.

Det skriver ABC13 News.

Tidligere på ugen havde der været et skyderi i byen, så Houston Police Department var allerede på jagt efter gerningsmanden.

Klokken var 11 om formiddagen torsdag 11. november, da politibilen satte efter den mistænkte - lidt nord for Houston.

Som det kan ses i videoen øverst, kørte politiet og den mistænkte zigzag-kørsel i høj fart mellem andre billister på motorvejen.

Efter en tur på motorvejen drejede den mistænkte af ved en afkørsel og cirkulerede rundt i et område omkring et storcenter.

Kort efter kørte den mistænkte ind på en parkeringsplads.

Politiet i Houston jagtede torsdag en mand mistænkt for et skyderi tidligere på ugen. Vis mere Politiet i Houston jagtede torsdag en mand mistænkt for et skyderi tidligere på ugen.

Her blev han fanget mellem to politibiler, og da han forlod bilen, så politiet, hvad han havde med sig.

Den mistænkte var i besiddelse af en semi-automatisk riffel. Det var her, politiet også trak deres våben og skød.

Manden blev skudt og dræbt på stedet.

Ingen af betjentene blev såret.