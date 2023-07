Dødsfaldene er kommet på stribe.

Inden for bare ni dage har såkaldte hestehuller i havet slå syv personer – alle mænd – ihjel ved den samme strand i den nordvestlige del af Florida.

»Jeg er mere end frustreret over situationen med disse tragiske og unødvendige dødsfald,« lyder det ifølge CBS News fra politichef Tommy Ford.

Stranden hedder Panama City Beach, og den ligger ud til Mexicanske Golf.

Her ses de fordybninger i strandbunden, der er blevet lavet af de mange hestehuller ved Panama City Beach. Foto: Bay County Sheriff's Office

Ved ingen anden strand i USA har havet krævet så mange dødsofre i år, skriver CNN.

Det var i anden halvdel af juni, at de syv mænd omkom efter en periode med ekstremt mange hestehuller:

En 52-årig mand døde 15. juni.

En 47-årig mand døde 18. juni.

En 53-årig mand døde 21. juni.

En 47-årig mand døde 22. juni.

En 63-årig mand, en 68-årig mand og en 39-årig mand døde 24. juni.

Hestehuller, eller revlehuller, er en meget kraftig udadgående strøm, der ikke umiddelbart kan ses for personer i vandet.

På ingen tid vil man blive trukket længere ud i havet med stor kraft. De fleste dødsfald sker, når folk forsøger at kæmpe imod.

Det kan selv erfarne svømmere nemlig ikke. I steder mister man sine kræfter og risikere at drukne.

Ved Panama City Beach har der flere gange i den forgangne tid været lukket for badning på grund af de farlige forhold.

Alligevel er flere hoppet i vandet.

Derfor opfordrer politichef Tommy Ford til, at man som besøgende følger myndighedernes advarsler.

»Du siger, at du er en god og erfaren svømmer, måske endda en konkurrencesvømmer. Men det betyder intet over for et hestehul,« som politichef Tommy Ford påpeger.

Hvis man skulle blive fanget i et hesthul, lyder den gængse anbefaling, at man skal lade sig trække med ud af strømmen uden at kæmpe imod.

Når man er ude af hestehullet, skal man dernæst roligt svømme langs kysten og uden om hesthullet, indtil man igen kan bevæge sig ind mod land uden at skulle kæmpe mod den kraftige strøm.

Yderligere tre dødsfald er registreret ved strande tæt på Panama City Beach.