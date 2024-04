Bilproducenten Alfa Romeo er løbet ind i et helt igennem italiensk problem.

For blot en uge siden lancerede producenten nemlig sin første elbil til et stort anlagt arrangement i Milano.

Byen skulle lægge navn til den spritnye elbil – indtil nu.

Navnet er nemlig ikke faldet i god jord hos den italienske regering.

For selvom Alfa Romeo er en italiensk bilproducent, så er bilen med navnet 'Milano' det ikke.

Bilen er nemlig produceret i Polen, og det er ulovligt at markedsføre et produkt, der er produceret i udlandet som var det italiensk. Og det gælder altså også navne 'der lyder italiensk' ifølge den italienske erhvervsminister.

»En bil, der hedder Milano, kan ikke produceres i Polen,« har ministeren udtalt ifølge det italienske medie Motor 1.

Det skriver Reuters.

For at undgå yderligere ballade med den italienske regering, har man skyndt sig at ændre navnet på bilen, så den nu hedder 'Junior'.

»Selvom vi mener, at navnet 'Milano' opfyldte alle juridiske krav, tog vi beslutningen om at ændre det til 'Junior' for at lette forholdet til den italienske regering,« skal Alfa Romeos administrerende direktør, Jean-Philippe Imparato, have sagt på en pressekonference.

Med produktionen af bilen, der nu hedder Junior, er det første gang, Alfa Romeo rykker produktionen af en bil ud af Italien.