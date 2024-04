I oktober sidste år blev en 61-årig kvinde fundet død på en adresse i kystbyen Minehead i England.

Kort efter forsvandt den 70-årige Richard Scatchard sporløst fra adressen og har siden været efterlyst for drab på kvinden.

Torsdag blev et lig fundet i en campingvogn tæt på, hvor han forsvandt for seks måneder siden, og lørdag er det blevet bekræftet, at der er tale om den efterlyste mand. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

»Men selvom det er tydeligt, at Scatchard døde for et stykke tid siden, viste den retsmedicinske obduktion sig ikke at kunne fastslå dødsårsagen,« lyder meldingen fra kriminalkommissær Gary Haskins, der understreger, at efterforskningen nu fortsætter.

I forbindelse med efterlysningen af Scatchard advarede politiet om, at han udgjorde en alvorlig risiko for kvinder - især dem han indledte forhold til.

Han er tidligere dømt for seksuelle overgreb, hvor han bedøvede sine ofre for herefter at misbruge dem.

Det var natten til 15. oktober sidste år, at kvinden blev fundet død på mandens adresse. Det var Scatchard, der slog alarm til politiet, hvorefter hun blev erklæret død af ambulancefolk.

Det har ikke været muligt for politiet at fastslå kvindens dødsårsag, da obduktionen var »inkonklusiv« og dermed ikke gav et klart svar.

Politiet talte med Scatchard den nat, kvinden blev fundet. Men da politiet vendte tilbage dagen efter for at tale med ham igen, var han forsvundet.

Familien til den afdøde kvinde har tidligere udtrykt deres utilfredshed og påpeget, at politiet har begået »store fejl« i sagen, skriver The Guardian.