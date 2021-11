Det ligner en form for meteor, som den glider over vejen med en hale af orange gnister.

Men det er altså en bil, der glider ned ad vejen i byen Waikiki på Hawaii

Søndag ved midnatstid kørte en 34-årig mand ifølge politiet i Honululu i al for høj fart.

Det skriver Hawaii News Now.

Beredsskabet blev tilkaldt, hvor Honululu Police Department gjorde skaderne på stedet op.

I et forsøg på at bremse kørte bilisten over i den modsatte side af vejen.

En episode, du kan se i videoen øverst i artiklen.

Her kunne politiet konstatere, at 17 biler blev skadet under ulykken i forsøget på at bremse.

Kun en enkelt person blev skadet under hændelsen - nemlig den 34-årige fører af bilen.

Han var dog, ifølge politiet, selv i stand til at forlade bilen efter ulykken.

Herefter blev han kørt til hospitalet.

Årsagen til ulykken er angiveligt, at føreren af bilen havde indtaget alkohol.