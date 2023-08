Det var det sidste syn, FC København-cheftræner Jacob Neestrup havde håbet at se lørdag.

Nicolai Boilesen måtte skadet halte fra banen - bare et par uger efter, at han gjorde comeback efter næsten et år som skadet.

Og dermed er midtstopper-positionen igen blevet et smertensbarn for cheftræneren, der i forvejen har Davit Khocholava skadet - og Denis Vavro har ligeledes skrantet i indledningen af denne sæson.

Så med under en uge tilbage af dette transfervindue skal FC København måske på jagt efter en midtstopper - et scenarie, som Jacob Neestrup ellers tidligere har afvist.

»Vi monitorerer positionen. Men lad os nu se med Boilesen,« lød det fra cheftræneren efter lørdagens overraskende 1-3-nederlag hjemme til Silkeborg.

»Vi har fem stoppere lige nu. Kevin Diks har gjort det fremragende som midtstopper - det tror jeg, at alle kan se nu. Og det er altså ikke sådan, at bare fordi vi er FCK, så kan vi ... altså, vi har også en økonomisk ramme, der skal overholdes. «

»Men vi monitorerer situationen, dog skal vi nu lige se, hvad status er.«

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

FC København er omvendt godt kørende på de offensive pladser, hvor flere spillere har budt sig flot til i den første halvanden måned af denne sæson.

Én af de spillere er 17-årige Roony Bardghji, der lørdag scorede københavnernes enlige mål. Det svenske stortalent har de seneste dage trukket overskrifter, fordi han ifølge et svensk medie overvejer at 'skifte' til det danske landshold.

Hvad siger du til hele den sag?

»Det har jeg ingen kommentarer til. Det er Roonys valg. Og landstrænernes valg,« lød det fra Jacob Neestrup.

Men han ville da se godt ud i rødt og hvidt?

»Jeg synes, han ser godt ud i hvidt og blåt!«

Roony ønskede efter kampen ikke at blive interviewet af den skrevne presse.