Nej tak. Tochi Chukwuani har afvist Trabzonspor.

Den tyrkiske storklub er ellers været vilde efter at få Lyngbys danske U21-landsholdsspiller, men han har noget utraditionelt selv valgt at takke nej.

Det kan B.T. afsløre.

Ifølge B.T.s oplysninger skyldes afvisningen, at Tochi Chukwuani ønsker at komme til en anden liga end den tyrkiske Super Lig, og derfor har den eftertragtede midtbanespiller stoppet et salg, allerede inden Lyngby og Trabzonspor var blevet enige om en transfersum.

Tochi Chukwuani i kamp mod Wales under U21EM kvalifikationskampen mellem Danmark og Wales på Vejle Stadion tirsdag 20. juni 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Tochi Chukwuani i kamp mod Wales under U21EM kvalifikationskampen mellem Danmark og Wales på Vejle Stadion tirsdag 20. juni 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Tyrkerne var ellers villige til at betale op mod seks millioner kroner for at sikre sig Tochi Chukwuani, og klubben kom tæt på at møde Lyngbys krav, som er en pris på minimum syv millioner kroner.

Samtidig kunne den 20-årige danske profil have flerdoblet sin løn som holdkammerat til landsholdsspilleren Jens Stryger Larsen, men Tochi Chukwuani har altså andre planer med sin karriere.

Tochi Chukwuanis beslutning er en våd klud i ansigtet på Trabzonspor-præsidenten, Ertugrul Dogan, som i weekenden tilsyneladende var lige vaks nok ved havelågen.

Her skulle han ifølge de tyrkiske medier Günebakis og Ajansspor have solgt skindet, før bjørnen som bekendt var skudt.

»Vi er blevet enige med Tochi, som vi vil kalde den nye Pogba. Vi venter på svar,« sagde præsidenten ifølge medierne.

Svaret er her, den nye Paul Pogba bliver i Superliga-klubben Lyngby lidt endnu.