Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der bliver muligvis rystet på cykelstyrene, når Tour de France-rytterne lørdag suser gennem det danske landskab.

For til slut på etapen venter en kæmpestor og vanskelig forhindring: Storebæltsbroen.

Storebæltsbroen har netop været på mange af rytternes læber, hvor den blandt andet bliver beskrevet som uhyggelig og skræmmende.

Alligevel bliver turen over Storebælt noget særligt for den danske Tour de France-favorit Jonas Vingegaard, som har meget fokus på vindforholdene.

Jonas Vingegaard. Foto: Henning Bagger Vis mere Jonas Vingegaard. Foto: Henning Bagger

»Frygter jeg den? Det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvordan vinden kommer til at være. Det kommer til at være meget udslagsgivende for den dag,« siger han.

Lørdag melder DMI, at vinden er vendt en smule, så der kommer mere sidevind end forventet på broen.

»På en eller anden måde er det lidt med frygt, men det er også med begejstring, at vi skal køre på Storebæltsbroen. Det virker specielt, og man er kørt over nogle gange i bil. Det er et specielt sted, hvor man normalt ikke kan cykle. Jeg tror, det bliver fantastiske helikopterbilleder derfra,« siger han.

Her er de danske etaper Fredag 1. juli

København-København (enkeltstart, 13 km) 16.00-19.10

Se detaljer Lørdag 2. juli

Roskilde-Nyborg (202 km) 12.15-17.10

Roskilde > Lejre > Holbæk > Kalundborg > Nyborg

Se detaljer Søndag 3. juli

Vejle-Sønderborg (182 km) 13.05-17.25

Vejle > Kolding > Christiansfeld > Haderslev > Aabenraa > Sønderborg

Se detaljer

Du kan følge B.T.s livedækning af Tour de France her.