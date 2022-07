Lyt til artiklen

Mandag venter en hviledag i Tour de France.

Det lyder umiddelbart som sød musik i rytternes ører, skulle man tro.Mmen det er faktisk langtfra tilfældet.

Faktisk frygter Tour-feltet hviledagene i år. Det fortæller B.T.s udsendte journalister Frederik Gernigon og Rasmus Rask Vendeljerg, som følger Touren i Frankrig.

»Tidligere frygtede man de hårde bjergetaper. Nu tror jeg, at rytterne mest af alt frygter de her mandage, hvor de skal testes for corona. Vi har set flere af dem, som kører rundt uden symptomer, men så lige pludselig bliver knaldet for corona,« siger Rasmus Rask.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Dette er Frederik Gernigon enig i.

»Corona fylder mere og mere i Tour-feltet, og der er ingen tvivl om, at frygten også fylder,« siger han.

Grunden til, at rytterne i så stor grad frygter hviledagene, er simpel.

Undervejs i Tour de France kan holdene selv styre, hvornår og hvor tit de tester egne ryttere for corona. Men på hviledagene - eller mere præcis aftenen inden hviledagen - er det anderledes.

Her er det Tour-arrangøren ASO, som står for coronatestene, og disse er obligatoriske for rytterne og holdenes stab at deltage i.

Selvom cykelholdene selv har kunnet styre coronatestene, har det ikke betydet, at holdene har undgået coronatilfælde. På det seneste er rytterne Vegard Stake Laengen og Geoffrey Bouchard udgået af Touren på grund af smitte.

»Det er lidt påfaldende, at det kommer nu, dagen før at rytterne skal testes af ASO. Vi ved, at nogle af holdene har haft en lettere løs tilgang til test i løbet af ugen. Nogle har slet ikke testet - kun hvis de havde symptomer,« siger Rasmus Rask.

»Vi har en rytter som Bauke Mollema fra Trek, som siger, at han egentlig har det dårligt, og han ikke håber, at det er corona. Han har ikke taget nogen test. Så jeg synes, at det virker lidt mistænkeligt, at det kommer nu,« siger han.

Det synspunkt deler den karismatiske Quickstep-holdejer Patrick Lefevre.

Da B.T. fangede belgieren ved holdbussen onsdag, sendte han en sylespids kritik og et verbalt angreb af sted mod øvrige – og unavngivne – mandskaber i Tour-feltet.

Han tror nemlig ikke på, at alle ærligt oplyser om de positive coronatilfælde, de oplever internt.

Med de obligatoriske coronatest ser mandagens hviledag ud til at blive skæbnesvanger.

»Det bliver rigtig spændende, om der kommer et kæmpe mandefald her ved Touren,« siger Frederik Gernigon.

Sandsynligheden for at alle går fri er relativt lav, vurderer de.

»Det er virkelig, virkelig en dommedag for rytterne i morgen, og der ryger nok nogle,« siger Rasmus Rask.

»Hold øje, for det kan virkelig blive en katastrofal dag for rigtig mange hold,« supplerer Frederik Gernigon.

Coronavirus har allerede smadret Tour-drømmene for en række ryttere, der var udtaget til Touren. Hos UAE er Matteo Trentin og Vegard Stake Laengen udgået, mens Jakob Fuglsang mistede holdkammeraterne Daryl Impey og Omar Goldstein, inden løbet overhovedet startede.

Derudover er Geoffrey Bouchard fra AG2R udgået, ligesom Guillaume Martin fra Cofidis er det.