Det kører for ham på tennisbanen, hvor han har kvalificeret sig til kvartfinalen i Wimbledon.

Men uden for banen – ja, der halter det gevaldigt for australske Nick Kyrgios.

Det er den kontroversielle tennisspiller indkaldt i retten i Canberra. Det skriver Canberra Times er tilfældet.

Det australske politi bekræfter ifølge mediet, at en person, der er alderssvarende til Nick Kyrgios fra byen Watson er indkaldt i retten.

»ACT Politi kan bekræfte, at en 27-årig er programsat til at skulle i ACT Magistrat Retten 2. august i forbindelse med en anklage om et overfald, der skete i december 2021, siger politiet.

Jason Moffet, der repræsenterer Kyrgios, bekræfter, at hans klient er sigtet.

- Det er en alvorlig anklage, og hr. Kyrgios tager den meget alvorligt, siger Moffet til The Canberra Times.

Som politiet siger, er der altså tale om et overfald. Anklagerne lyder på, at det er gået ud over ekskæresten Chiara Passari.

Nick Kyrgios skal møde op i retten i august, hvor retssagen kommer til at foregå. Den maksimale straf for overfaldet, han står anklaget for, lyder på to år.

Dermed ser det ud til, at tennisstjernen alligevel kommer til at spille Wimbledon til ende.

I kvartfinalen møder han chilenske Cristian Garin, en kamp, der bliver spillet onsdag, hvor Kyrgios er favorit til at stryge i semifinalen.

Med anklagen om overfald hængende over sit hoved, kan den temperamentsfulde australier tilføje endnu et punkt på sin kontroversielle karrierehistorik.

For nylig trak Nick Kyrgios en masse negativ omtale, da han brød reglementet i turneringen, hvortil han blot svarede, at »jeg gør, hvad jeg vil.«

