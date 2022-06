Lyt til artiklen

'Fucking kusse', 'Bøssespiller' og 'Forlad, forlad, forlad!

Holger Rune har flere gange i sin hidtil korte karriere tiltrukket sig negativ opmærksomhed ved upassende vredesudbrud på tennisbanen.

Men den danske tennisstjerne ved til gengæld godt, at han begår fejl for tiden. Det fortæller Holger Rune til Zetland.

»Jeg er ikke lige så fuldmoden som de sydeuropæiske drenge på samme alder, men jeg skal nok blive voksen før eller siden. Og jeg er helt sikker på, at mine forældre tager sig til hovedet en gang imellem og tænker: 'Grow up, mand'. Men hvis du spørger dem, vil de langt hellere det, og så se mig, der er glad og aldrig rigtig stresset eller presset,« skriver han til mediet.

Samtidig fortæller tennistalentet, at uden en vanvittig indre ild, som vredesudbruddene kan være et billede på, kommer man ikke langt i tennissporten.

Herudover peger Holger Rune på, at de andre store tennisstjerner gennem tiden som Björn Borg og Roger Federer ligeledes har kæmpet med at tøjle sig selv, da de var unge.

Det skyldes ifølge danskeren, at alle tennisspillere føler en form for raseri inden i sig, selv Rafael Nadal, mener han, som ellers er kendt for at holde hovedet koldt.

Holger Rune håber selv, at han bliver bedre til at kontrollere sit temperament, så han kommer tættere på sit altoverskyggende mål: At vinde tenniskampe.

På vejen dertil vil den danske tennisspillers mor, Aneke Rune, være ved hans side, og det priser Holger Rune sig lykkelig for.

»Jeg elsker mit liv. Og mig selv. Også selvom jeg ikke er perfekt. Og der skal lyde en stor tak til mine forældre for deres tolerance og tålmodighed. For nok er jeg snart verdens bedste, men jeg er stadig 19 år på alle måder. Og jeg fejler,« skriver Holger Rune til mediet.