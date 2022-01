Den tidligere svømmestjerne Lotte Friis er gravid.

Det skriver hun på sin Instagram profil, hvor hun sammen med sin mand Christoffer Schnack Ringø står og vifter med et scanningsbillede

»Jeg har haft trukket stikket her på Instagram det sidste stykke tid. Det har der været en helt særlig grund til. Jeg er gravid!,« skriver Friis i opslaget.

Det er første gang, at hun og manden skal være forældre, og graviditeten har ramt hårdt på Lotte Friis.

»Jeg har været ramt at kvalme nærmest 24 timer i døgnet, og overskud har derfor været en by i Rusland. Men nu har jeg taget hul på andet trimester, og forhåbentlig er der lysere tider forude,« skriver hun i det glædelige graviditetsopslag.

Lotte Friis og Christoffer Schnack Ringø mødte hinanden i metroen nytårsaften 2016. De blev gift i sensommeren 2020.

Til juli er det så slut med tosomheden for de to. Der har hun nemlig termin.

I det forgangene år var Lotte Friis involveret i et af årets helt store dramaer, da hun ufrivilligt medvirkede i Jeanette Ottesens selvbiografi, hvor Jeanette Ottesen fortalte, at hun havde mobbet Lotte Friis.

Det fik et væld af kendte, forlaget Gyldendal og Dansk Svømmeunion til at tage offentligt afstand til Jeanette Ottesen, der til sidst måtte krybe ud af sit flyverskjul og undskylde. Læs mere om det her.