Hvis AaB-fans blev tvunget til at svare på, hvem de hader mindst af FCM eller AGF, ville det være en umulig opgave.

Det er derfor ikke de to mest populære klubnavne, som AaBs nye træner, 45-årige Lars Friis er formet af.

Men to kampe med seks point har givet den nye træner en perfekt start i Aalborg – og den slags succes giver kærlighed.

Bare spørg Kent Nielsen, der kom til AaB fra hadeklub nummer et, Brøndby. Og trods Friis' fortid i Aarhus og på Heden, så er det årene hos den nuværende Premier League-klub, Brentford, der har formet Lars Friis særligt meget.

Lars Friis i aktion på sidelinjen i 3-0-sejren over Brøndby. Foto: Henning Bagger Vis mere Lars Friis i aktion på sidelinjen i 3-0-sejren over Brøndby. Foto: Henning Bagger

»Jeg fik en kæmpe øjenåbner i London. Jeg synes ellers, jeg var godt uddannet og havde paletten godt fyldt ud,« fortæller AaB-træneren til B.T.

»Men der var en helt anden måde at se tingene. Man har en kultur derovre, hvor man ikke er sindssygt tæt på spillerne, hvor det er mere rough,« siger Lars Friis, der var udviklingstræner i Londonklubben og samarbejdede med blandt andre Thomas Frank og daværende cheftræner og nuværende Norwich-manager Dean Smith.

»Han kunne også se det positive i noget af det arbejde, jeg lavede, som han ikke var vant til. Individuelt arbejde blandt andet. Det er også noget af det, jeg ved, han har taget med videre til først Villa og nu Norwich. Så jeg vælger at tro på, jeg har skubbet lidt til ham,« siger Lars Friis om den ene af to nuværende Premier League-managere, han var kolleger med i London, og som han har taget med hjem i sit nye job i AaB fra dannelsesrejsen i det, han kalder 'sit' fodboldland.

»Det kan hurtigt blive: Sådan gør vi det i Danmark,« følger Lars Friis op.

I Lars Friis første kamp vandt AaB over OB med 3-2, blandt andet på en scoring af Kasper Høgh (tv.). Foto: Claus Fisker Vis mere I Lars Friis første kamp vandt AaB over OB med 3-2, blandt andet på en scoring af Kasper Høgh (tv.). Foto: Claus Fisker

Hos nordjyderne har han også kunnet bruge samme egenskaber med at skrue på de små procenter hos den enkelte. Det har allerede givet pote med Kasper Kusk, der er gået fra tribunen og til banen med matchwinner-mål og assist.

Netop det tætte arbejde med spillere og trænerkolleger fik Lars Friis frataget muligheden for i den sidste tid i Viborg FF, som han havde ført til en sikker Superligaoprykning og solid plads i tabellen.

Undervejs med en massakre af AaB i Aalborg på 2-5.

Men en opsigelse afleveret til VFF-sportschef Jesper Fredberg og en startdato i AaB, der hed sommeren '22, sendte Lars Friis på hjemmearbejde. Langt væk fra sidelinjen og spillerne.

Selvom han har været loyal over for sin nu tidligere arbejdsplads, så behagede det ham ikke.

»I forhold til at sidde hjemme og lave ingenting, så følte jeg mig kørt ud på et sidespor. Men jeg forstår godt bevæggrundene. De har intet gjort, hvor jeg i bakspejlet siger: Det var helt forfærdeligt,« siger Lars Friis.

Hvordan havde du det med det?

»Det er jeg ikke så god til. At blive parkeret et sted og ikke være sammen med sine kolleger – den del synes jeg ikke var rar. Samtidig havde jeg rykket min akillessene over, så jeg kunne jo ikke gøre noget som helst,« siger AaB-træneren, der havde udsigt til et halvt år på hjemmekontoret, hvis ikke Inge André Olsen og Jesper Fredberg var blevet enige.

»Jeg kan godt mærke, jeg er kommet til en stor klub og en storklub,« siger Lars Friis om sin nye klub. Foto: Henning Bagger Vis mere »Jeg kan godt mærke, jeg er kommet til en stor klub og en storklub,« siger Lars Friis om sin nye klub. Foto: Henning Bagger

Nu har han fået en superstart i AaB, der med 3-0-sejren over Brøndby på et fyldt stadion kun er to point fra de forsvarende mestre.

»Byen og området er bare større. Jeg kan godt mærke, det er en traditionsklub med mesterskaber, og at til kamp er langsiderne fyldt op. Det er en stor klub – og en storklub,« siger Lars Friis og nikker bag den moderigtige brille mod Børge Bach-husets gavl, hvor der er monteret syv årstal – tallene for AaBs titler i Superligaen og pokalturneringen.

FAKTA: Lars Friis Nuværende AaB-træner Fylder 46 til maj. Har haft forskellige trænerroller i FC Midtjylland, siden klubben opstod i 1999. Skiftede til AGF i 2016 som assistent for Glen Riddersholm. Tog i 2018 til Brentford, hvor han blandt andet var udviklingstræner. Vendte tilbage til AGF, inden han i 2021 blev cheftræner for første gang i Viborg FF. Dem førte han til en suveræn oprykning til Superligaen.

Der vil midtjyden gerne have noget op at hænge i sin kontraktperiode.

»AB skal stikke snuden frem en gang imellem. Jeg lover dig ikke et dansk mesterskab, men …« slutter den 46-årige midtjyde med et smil – et smil, som har bredt sig til nordjyderne, trods fortiden i AGF og Aarhus.