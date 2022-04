I går meldte AGF-profilen Jon Thorsteinsson ud på Instagram, at han var færdig i klubben, uden at have informeret AGF om det. Siden har AGF ikke ønsket at kommentere på opslaget og situationen.

Tirsdag trænede Thorsteinsson alligevel med på Fredensvang, og i et interview med B.T., fortæller Thorsteinsson nu sin side af sagen.

Hvorfor lavede du det Instagram-opslag?

»Det eneste jeg tænkte på, var, at jeg vil sige tak til vores fans. Intet andet.«

Hvorfor har du lavet sådan et opslag uden at tale med AGF om det? Det naturlige ville være at give sådan en besked gennem klubben?

»Klubben vil aldrig sige farvel til fansene fra mig. Stig (Bjørnebye red.) kontrollerer ikke min Instagram, og han kontrollerer ikke, hvad jeg siger til fansene, som har været bag mig i tre år. Jeg ville bare sige tak til fansene for min tid her. Men det har ikke været den slutning, jeg ønskede.«

Hvad mener du, når du siger, at det ikke har været den slutning, du ønskede?

»Du ved godt, hvorfor jeg skrev det. Selvfølgelig, vil du ikke være ude af truppen de sidste ni kampe, det var ikke, hvad jeg ønskede.«

Men har Stig Inge Bjørnebye sagt til dig, at du ikke vil være en del af truppen de næste ni kampe?

»Ser man på, hvad Stig har udtalt, så taler de rundt om det, men vi er ikke dumme, jeg er ikke dum, og jeg håber heller ikke, du er dum. Man kan bare se på interviewet. Det er klart, hvad han mener. Vi havde et halvt hold imod Vejle. Vi stillede med fem unge spillere på bænken. Det er en klar besked.«

»Men der er intet ondt mellem mig og klubben, eller mig og Stig. Det er ikke kun Stig, der har truffet den beslutning. Det er klubben, og der er mange under den beslutning. Jeg er ligeglad med, hvem der tog beslutningen, men det her er slut. Det er det.«

Men i opslaget på Instagram, siger du jo, at du er færdig i klubben?

»Det er ikke mig, der siger, jeg er færdig. Jeg fik en besked om, hvordan sæsonen ville blive for mig. Så jeg skrev bare tak til fansene. Jeg har spillet min sidste kamp for AGF.«

»Men jeg ved, folk i medierne vil sige, ‘det er dumt af Thorsteinsson, han har sikkert gjort noget, se hvordan han er. Bla, bla, bla’. Jeg har ikke gjort noget. Jeg er bare kommet her, trænet og nydt det. Og spørger du Stig eller David (Nielsen red.), vil de sige, at jeg ikke har gjort noget forkert. Intet er forandret. Medierne prøver at bebrejde mig for, at jeg har gjort noget, det har jeg ikke.

Så du har ikke brudt en gentlemanaftale om, at hvis du har talt med andre danske klubber, så skal du informere AGF om det?

»Mig, Stig og David har alle et godt forhold. Hvis jeg skriver med en anden klub, vil de formentlig være nogle af de første til at få det at vide.«

»Jeg skal ikke til en anden dansk klub. Det er medierne, der prøver at sende mig til AaB eller OB. Jeg skal ikke spille for et andet dansk hold næste sæson.«

Var det Stig Inge Bjørnebye eller David Nielsen, der gav dig beskeden om, at du ikke var med i truppen mod Vejle?

»Det er lige meget. Jeg så, at medierne skrev, at det er Stig, der beslutter, hvem der spiller. Det er bullshit. Medierne prøver at gøre det til noget, det ikke er. Jeg er ligeglad med, hvad medierne siger.«

Stig Inge Bjørnebye var også at finde på Fredensvang, men han havde ikke lyst til at kommentere på opslaget fra Jon Thorsteinsson.