Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

FC København leder efter en ny angriber med mål i støvlerne, og alt peger i retning af, at klubben har udset sig 27-årige Cyriel Dessers som manden, der skal score kasserne.

Den nigerianske angriber befinder sig netop nu i København og er blevet fotograferet i Tivoli, hvor han har spist frokost med FCK-træner Jess Thorup og sportsdirektør Peter Christiansen.

Især Jess Thorup må siges at have et særdeles godt kendskab til Genk-angriberen, da den nuværende FCK-træner en kort overgang stod i spidsen for klubben i 2020.

Men derfra til en handel er der stadig et stykke vej.

Twitter jeg skal bruge et navn.. #fcklive #andellerej pic.twitter.com/XtunKIFYKz — Kenneth Hansen (@CopenHansen) July 26, 2022

B.T.s belgiske kilder melder, ligesom FCK-mediet Kvart i Bold har gjort det, at han har italienske klubber på hånden at vælge mellem. Det gælder Monza og Cremonse.

Og B.T. kan samtidig fortælle, at der endnu ikke er faldet et bud fra FC København på Cyriel Dessers.

Derfor har Genk ifølge belgiske kilder også set sig sur på, at der nu florerer et billede med spilleren og FC Københavns ledelse.

Klubben kender ifølge kilderne i Belgien til interessen fra FC København, men havde ingen anelser om, at de ville holde møde uden om Genk.

Cyriel Dessers har kontrakt med Genk til sommeren 2024.