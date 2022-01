Sidste efterår blev den norske tv-vært Daniel Høglund flået af skærmen på ubestemt tid.

Det skyldtes, at han havde kørt rundt i Oslos gader med en promille på 1,08. Og nu har nordmanden fået sin straf for at køre spirituskørsel.

Mandag har byretten i Oslo således idømt Daniel Høglund 35 dages betinget fængsel. Det skriver TV 2 Norge.

Tv-værten lagde sig fladt ned for nogle måneder siden, da det kom frem, at han havde kørt bil, mens han var påvirket af alkohol. Derfor har sagen været behandlet som en tilståelsessag.

Ifølge det norske medie, så ville byretten gøre straffen ubetinget, men anklagemyndigheden har anmodet om at gøre den betinget. Det kan lade sig gøre, fordi Daniel Høglund gennemfører et program mod kørsel i påvirket tilstand.

TV 2 Norge skriver videre, at den 35-årige tv-vært fortalte i retten, at han er meget motiveret for at gennemføre programmet.

Og Daniel Høglund gør klogt i at gennemføre programmet. Det er nemlig ikke første gang, at han kører bil, mens han er påvirket. Det gjorde han ligeledes for tre år siden.

Dengang var promillen på hele 1,92. Derfor har han tidligere udtalt, at han var indstillet på en ubetinget dom denne gang.

Trods den uheldige episode i Oslos gader, så var Daniel Høglund tilbage på skærmen i december sidste år.

»Jeg er lidt rørt. Først og fremmest, fordi jeg har modtaget så mange fine beskeder, siden det skete,« sagde han eksempelvis i forbindelse med sit comeback på tv.